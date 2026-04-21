Антракс може да доведе до смърт: Шефът на БАБХ за опасната зараза по животните

21 април 2026, 7:46 часа
Случаят на антракс е много опасен и животните са преработвани в различни продукти – умиращите и мъртви такива за лична консумация. Буквални умрели животни са превръщани в мезета. Това заяви директорът на БАБХ д-р Ангел Мавровски пред БНТ. Още: Антракс в България: Опасно огнище сред животни, гледани за пастърма и саздърма

Кланиците, където са преработвани мъртвите животни също не са били законни.

Д-р Мавровски посочи, че в населеното място, в което е открит антракс – силистренското село Чернокоп е извършена щателна дезинфекция и ваксинация на всички животни. 

До какво може да доведе антракс?

Той предупреди, че заразата от антракс може да доведе до смърт, ако не се вземат мерки с наличието на антибиотици.

„Възможността за заразяване е много голяма и периодично излизат животни, които са по един или друг начин заразени с този бацил, като изходът обикновено е летален и завършва със смърт“, добави шефът на БАБХ.

Той увери, че това, което е установено от мъртвите животни, заразени с е възбранено и не е стигнало до търговската мрежа.

„От два месеца имаме изключителен бум на тези разкрития, но такива лица продължават да осъществяват дейността си и да тровят хората“, изтъкна шефът на БАБХ.

Антон Иванов Отговорен редактор
