Втора Унгария, руска губерния, троянски кон в ЕС: Бесарабските българи продължават да са възмутени от победата на Радев

Изборните резултати у нас донесоха разочарование за бесарабските българи. След изказването на Тетяна Станева, че Русия е победила на изборите у нас, коментар направи и София Бугор - бесерабска българка от Украйна, която живее в България.

"За съжаление, опасенията ми, че България върви към сценарий тип "втора Унгария", вече не звучат като преувеличение, а като логично развитие", написа във Фейсбук тя по отношение на победата на Румен Радев.

"Няма да споря – изборите вероятно бяха най-прозрачните досега. Но бяха ли честни? Това според мен са едни от най-манипулираните избори досега, просто манипулацията вече е по-хитра – през внушения, дезинформация и масово подвеждане. Толкова много българи не са били лъгани отдавна. Може би само при възхода на ГЕРБ, но тогава поне имаше фасада на европейска ориентация. Сега дори фасада няма – говорим за откровено прокремълски линии", смята още Бугор.

Риск България да се превърне в троянски кон в ЕС

По думите й атаката срещу българските умове е започнала през декември-януари.

"Десетки страници изведнъж си смениха имената – от автозапчасти до политическа пропаганда в подкрепа на Румен Радев. Смешно? Да. Случайно? Абсолютно не. Това беше координирана кампания. После дойде театърът: „ще влиза ли, няма ли да влиза“. И когато най-накрая стана ясно – мъглата стана още по-гъста. Никакви политики. Никаква ясна посока. Леви ли са, десни ли са – мълчание. Крим руски ли е? „Не знам“. Украински ли е? „Ами… руски“. Путин терорист ли е? Пълна тишина. Това не е неутралност – това е умишлено увъртане, за да се харесаш на всички, без да носиш отговорност пред никого", коментира тя.

Бугор призова да не се забравя, че Радев никога не е участвал в реален дебат. "Нито един. В демокрацията това е червен флаг", категорична е тя.

Според нея изводът е ясен - "голяма част от българското общество има нужда от политическа грамотност, защото гласува за нещо, което не разбира".

Тя счита, че истината е проста – "ако някой не ти предлага нищо конкретно, а едновременно обещава всичко, значи те мами".

"Какво следва? Рискът е очевиден – България да се превърне в троянски кон в Европейския съюз. Точно това, от което Путин има нужда, след падането на Орбан. Какво остава? Да не се правим на безсилни. Да говорим с хората. Да се борим срещу кремълската пропаганда. Да настояваме за елементарна политическа грамотност. Да се борим срещу корупцията. Това е битка за държавата. България е Европа. Но това не е лозунг – това е позиция, която трябва да се защитава всеки ден", пише още Бугор.

В последствие тя пусна гиф, който гласи "Софи Бугор - след като е имигрирала в България, далеч от руската инвазия, но осъзнава, че всъщност е в Руска губерния".

