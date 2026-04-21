Най-важното от изборите:

Втора Унгария, руска губерния, троянски кон в ЕС: Бесарабските българи продължават да са възмутени от победата на Радев

21 април 2026, 8:34 часа 3589 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Изборните резултати у нас донесоха разочарование за бесарабските българи. След изказването на Тетяна Станева, че Русия е победила на изборите у нас, коментар направи и София Бугор - бесерабска българка от Украйна, която живее в България.

"За съжаление, опасенията ми, че България върви към сценарий тип "втора Унгария", вече не звучат като преувеличение, а като логично развитие", написа във Фейсбук тя по отношение на победата на Румен Радев.

"Няма да споря – изборите вероятно бяха най-прозрачните досега. Но бяха ли честни? Това според мен са едни от най-манипулираните избори досега, просто манипулацията вече е по-хитра – през внушения, дезинформация и масово подвеждане. Толкова много българи не са били лъгани отдавна. Може би само при възхода на ГЕРБ, но тогава поне имаше фасада на европейска ориентация. Сега дори фасада няма – говорим за откровено прокремълски линии", смята още Бугор.

Риск България да се превърне в троянски кон в ЕС

По думите й атаката срещу българските умове е започнала през декември-януари.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Десетки страници изведнъж си смениха имената – от автозапчасти до политическа пропаганда в подкрепа на Румен Радев. Смешно? Да. Случайно? Абсолютно не. Това беше координирана кампания. После дойде театърът: „ще влиза ли, няма ли да влиза“. И когато най-накрая стана ясно – мъглата стана още по-гъста. Никакви политики. Никаква ясна посока. Леви ли са, десни ли са – мълчание. Крим руски ли е? „Не знам“. Украински ли е? „Ами… руски“. Путин терорист ли е? Пълна тишина. Това не е неутралност – това е умишлено увъртане, за да се харесаш на всички, без да носиш отговорност пред никого", коментира тя.

Бугор призова да не се забравя, че Радев никога не е участвал в реален дебат. "Нито един. В демокрацията това е червен флаг", категорична е тя.

Според нея изводът е ясен - "голяма част от българското общество има нужда от политическа грамотност, защото гласува за нещо, което не разбира".

Тя счита, че истината е проста – "ако някой не ти предлага нищо конкретно, а едновременно обещава всичко, значи те мами".

"Какво следва? Рискът е очевиден – България да се превърне в троянски кон в Европейския съюз. Точно това, от което Путин има нужда, след падането на Орбан. Какво остава? Да не се правим на безсилни. Да говорим с хората. Да се борим срещу кремълската пропаганда. Да настояваме за елементарна политическа грамотност. Да се борим срещу корупцията. Това е битка за държавата. България е Европа. Но това не е лозунг – това е позиция, която трябва да се защитава всеки ден", пише още Бугор.

В последствие тя пусна гиф, който гласи "Софи Бугор - след като е имигрирала в България, далеч от руската инвазия, но осъзнава, че всъщност е в Руска губерния".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова Отговорен редактор
бесарабски българи Румен Радев предсрочни парламентарни избори 2026 София Бугор Прогресивна България
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес