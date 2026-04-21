Учебният материал да бъде намален с 35% сега, а не през 2029 г.: Учителският синдикат с ново искане

Незабавно намаляване на учебния материал, без забавяне от няколко години. За това настоя Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" в своя позиция във Фейсбук.

"Учебният материал трябва да бъде намален с 35% сега, а не да чакаме до 2029 година", категорични са от синдиката.

Според тях в учебните програми трябва да залегнат компетентностният подход, проектно-базираното обучение и повече практика, за да постигнем по-добро качество на образованието и по-високи резултати на PISA, НВО и ДЗИ.

Тежестта на учебниците ще бъде намалена, сигурни са от "Образование".

Другите искания - вдигане на заплатите и превенция на агресията

Синдиците повториха свое неотменно искане - учителските възнаграждания да бъдат не просто вдигнати, а обвързани със средната заплата.

"Учителската заплата следва да стане 150% от средната брутна работна заплата за страната и това да бъде гарантирано в ЗПУО", настояват от КТ "Подкрепа".

Според експертите е недопустимо началници на РУО, както и регионални и държавни експерти, да получават по-ниски възнаграждения от директори на училища.

"Административните институции трябва да бъдат подредени ясно и йерархично, така че да подкрепят учителя, училището и качеството. Авторитетът на учителя не трябва да бъде по-нисък от този на народния представител", се казва още в позицията.

Според синдиците е необходима и реална превенция на агресията в училище и ясни мерки за спазване на училищните правила, включително строги санкции за родителите, които не съдействат.

Служебният министър е съгласен за олекотяването, но призова да изчакаме

В българското училище се учи материал за университет. За това спомага и фактът, че учебниците се пишат от университетски преподаватели, които не могат да формулират съдържанието по достъпен и разбираем начин. Това заяви преди няколко дни служебният министър на образованието Сергей Игнатов, който успокои родителите, че вече се работи по олекотяване на учебните програми, но това ще отнеме няколко години.

Той обяви, че в момента се проверяват абсолютно всички програми от 4 до 12 клас, както и учебното съдържание.

"Има голямо усилие да се облекчи и олекоти учебното съдържание за профилираното обучение", уточни министърът.

Игнатов разказа за своя среща с учителка по философия от училище в Костинброд, според която материята, която преподава, се изучава в университета в 3 курс.

"Имаме такива камъни по пътя и те се срещат още в по-ранните курсове. За съжаление, голяма част от учебниците се пишат от университетски преподаватели. И колкото и да полага усилие един университетски преподавател да говори достъпно и просто, той няма опит с ученици и винаги в крайна сметка се създава текст, който е много трудно разбираем, дори от родителите. Така че този процес продължава и ни очакват още няколко години работа. Целта е да направим материята, която се изучава в училище, достъпна, разбираема, децата да са убедени в необходимостта защо трябва да учат точно това", коментира той.

Според него когато учениците имат повече време за осмисляне, за отработване и за преговор, "тогава ще има по-голям успех цялата система".

"Има една стара слабост в нашето училищно образование, защото ние сме изключително амбициозни в тази сфера, българите, в средното училище имаш усещането, че се преподават академични и сложни дисциплини", призна той.

По думите му родителите забелязват, че невинаги материята, която се преподава, е съобразена с психологическото развитие на детето. Ето защо съществува този проект - от години се обсъжда необходимостта да се променят учебните програми.

Според Инатов проблем е и съдържанието, и обема, и структурата на материала. Той е забелязал, че в училища, където се работи по две системи - по българска и по някаква чуждестранна, по чуждата децата влизат в час с удоволствие. Там те усвояват и отиграват материята, а при българския модел се стъписват, защото нашите програми са "по-сухи".

По думите му училищното образование върви в добра посока, но се иска търпение, за да бъдат постигнати нужните резултати и да бъдат направени необходимите промени.

Той успокои, че от програмите се премахват само излишни неща.

"Не се вади нищо, което е съществено. Вадят се неща, които надхвърлят основния скелет на необходимото образование", уточни Игнатов.