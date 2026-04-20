Най-важните новини за деня: 20 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 20 април 2026 г.

ЦИК ПУСНА ФИНАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОРИТЕ. КОЙ КОЛКО ДЕПУТАТИ ЩЕ ИМА? (ГРАФИКИ)

"Прогресивна България" на Румен Радев печели извънредните парламентарни избори с убедителните 44.594%, показват окончателните данни на Централната избирателна комисия при 100% обработени протоколи от секционните комисии.

ОБЕЩАНИЯ ОТ ЛИЦЕ НА ФОРМАЦИЯТА НА РАДЕВ КАКВО ПРЕДСТОИ, ДОКАТО ГЕРБ НАСТИГА ПП-ДБ

Хората ще живеят спокойно, свободно – никой няма да бъде господар на техните мисли и тяхното бъдеще. Това обеща едно от лицата на "Прогресивна България" и бивш служебен регионален министър Иван Шишков. Държавата трябва само да помага т.е. да създава условия, уточни той.

ЩЕ СТАНЕ ЛИ РУМЕН РАДЕВ ПРЕМИЕР: ГОВОРИ ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ (ВИДЕО)

Ще състави ли самостоятелно правителство и ще стане ли победителят в парламентарните избори Румен Радев премиер? Отговор на този въпрос в предаването Студио Actualno даде политологът и университетски преподавател д-р Любомир Стефанов: “Какво каза в петък, когато отиде да учредява партията си? Ако партията му възложи мандат. Сутринта имах такъв спор с други тълкуватели, че това било коалиция “Прогресивна България“, но те учредиха партия с такова име, така че аз малко съм се объркал, живея в когнитивен дисонанс. После Румен Радев нямаше политически опит, а пък изведнъж се оказа, че имал пет служебни правителства. Но да кажем, че 135 депутата не са оправдание вече. Повече от това означава, да изпълняваш и да доставяш.

КАКВО НАПРАВИ РАДЕВ УСПЕШЕН? ВАЛЕРИЯ ВЕЛЕВА ИЗЯСНЯВА ХОДОВЕТЕ МУ (ВИДЕО)

Избори с разгромяващ резултат за първия и с катастрофална загуба за втория, който управляваше България през последните 15-19 години. Избори, които дадоха в ръцете на един човек цялата власт в България.

КАК СПЕЧЕЛИ РАДЕВ И ОТ КОГО СИ ВЗЕ: АНАЛИЗ НА ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ВИДЕО)

Изборите бяха по-честни от последните 4-7 избора през последните години. Това заяви в предаването “Студио Actualno” бившият вицепремиер и вътрешен министър Цветан Цветанов, коментирайки резултатите от вота на 19 април.

ГОЛЕМИЯТ ПОБЕДИТЕЛ: ЕЛЕНА ДАРИЕВА ОБЯСНИ КАКВО ЩЕ ПРЕДЛОЖИ РАДЕВ (ВИДЕО)

Много фактори се оказаха решаващи за резултатите, които видяхме. Колегите, които работиха на терен, работиха в много тежка ситуация - сгъстена кампания и сериозни международни събития.

"ПО-УМЕРЕН ВАРИАНТ НА ОРБАН": БАЛКАНСКИ МЕДИИ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ В БЪЛГАРИЯ

Изборната победа на „Прогресивна България“ на вчерашните избори за 52-ото Народно събрание на България е тема на публикации, анализи и коментари в медиите на Балканите днес. Всички издания отчитат убедителния резултат на коалицията на бившия президент Румен Радев след години на нестабилни правителства, а в някои медии се появяват мнения за „възможен завой към Москва“ или сравнения на Радев с политици като бившия унгарски премиер Виктор Орбан или словашкия лидер Роберт Фицо.

КРАХЪТ НА ГЕРБ Е ПЪЛЕН - ВЕЧЕ НЕ СА ДОРИ ВТОРИ. ПЕЕВСКИ Е НА РЪБА, БСП Я БИЯТ 8 ФОРМАЦИИ

Изборният 19-ти април, 2026 година вече премина, но тепърва резултатите от него стават видими. И те сочат, че действително доминиращата в българската политика партия ГЕРБ от над десетилетие и половина получи страхотен удар - водената от Бойко Борисов формация отива на трето място в 52-рото Народно събрание. Това е резултатът при 41,20% преброени протоколи, съобщава ЦИК.

БОЖИДАР БОЖАНОВ ОТНОВО С РЕКОРД ПО ПРЕФЕРЕНЦИИ, АННА БОДАКОВА С ПОВЕЧЕ ЛИЧЕН ВОТ ОТ ИВО МИРЧЕВ

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов е едноличен лидер по преференциален вот в рамките на коалицията ПП-ДБ за страната, показва справка на Actualno.com в обобщените данни на Централната избирателна комисия (ЦИК) за изборите на 19 април.

ЛЮТА БОРБА КОЙ ДА Е НОМЕР 5: ДПС НА ПЕЕВСКИ ИЗПРЕВАРИ ЗАСЕГА "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Че 52-рото Народно събрание ще е далеч по-хомогенно си личи – само с 5 формации. Няма промяна в челната тройка при 51,12% преброени протоколи: "Прогресивна България", водена от експрезидента Румен Радев (691 550 гласа или 44,597%), ПП-ДБ е на второ място (225 695 гласа или 14,555% подкрепа), а чак на трето място е ГЕРБ-СДС, със 196 376 гласа или 12,664% подкрепа.

КАК ПАРТИИТЕ СЪСИПВАТ ИЗБОРИТЕ: ОТГОВОРЪТ ОТ СЪВЕТНИКА ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ

Как се конструира изборната администрация и как работи тя е втората голяма тема. Видяхме, че отново имаше замени на членове на секционните избирателни комисии (СИК). Многократно сме дискутирали тази тема – не е допустимо да се заменят хора в последния момент, с хора, които не са преминали обучение. Това показва колко е нестабилна връзката на партийните ръководства с техните членове и симпатизанти. Видяхме, че част от посочените за представители на партиите през вчерашния ден (в СИК) бяха изненадани. Това заяви Ваня Нушева, съветник за честни избори на служебния премиер Андрей Гюров.

ВОТЪТ ЗАД ГРАНИЦА: КАК ГЛАСУВАХА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА

Коалицията "Прогресивна България" на Румен Радев води и при вота в чужбина с 38.93% при обработени 90.67% от протоколите, става ясно от данните на Централната избирателна комисия (ЦИК). Втори са "Продължаваме промяната – Демократична България" с с 22.80%. Трети са ДПС – Ново начало със 7.25%.

ОССЕ НЕ ЗНАЕ ЗА СИГНАЛ ОТ ПЕЕВСКИ ЗА ПОЛИЦЕЙСКИ ТОРМОЗ (ВИДЕО)

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) не знае за сигнал от санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски за полицейски тормоз. Това стана ясно от думите на ръководителя на мисията на ОССЕ за наблюдение на изборите Дуня Миятович в отговор на въпрос на репортера на Actualno.com Мирослав Димитров дали са получавали сигнал от "ДПС - Ново начало" за полицейски тормоз и как го оценяват: като релевантен или слаб. В края на март формацията на Пеевски обяви, че нейни представители са се оплакали на мисията на ОССЕ в България за организацията на предсрочните парламентарни избори за неправомерен полицейски натиск и сплашване от страна на структурите на служебното правителство срещу активисти и кметове от ДПС.

"ПРИСЪДАТА" НА УКРАЙНА ЗА РАДЕВ: РУСКАТА НОСТАЛГИЯ СРЕЩУ КОМПРОМИСА С ЕС И НАТО

Евроскептик, който е против Украйна и ще е удобен за Русия - така украинските медии масово коментират изборната победа на коалиция "Прогресивна България", водена от Румен Радев. Доскорошният президент, който "поддържа близки отношения с Кремъл", се очертава като победител в предсрочния парламентарен вот в страната, проведен на 19 април, пише Kyiv Independent в своя статия за изборите у нас, след които бившият държавен глава и формацията му печелят пълно мнозинство в 52-рото Народно събрание. „Това, от което Европа се нуждае в момента, е критично мислене, прагматични действия и добри резултати, особено за изграждането на нова архитектура на сигурността. Това ще бъде основният принос на България към нейната европейска мисия", припомня медията думите на Радев в речта му след победата снощи.

БУМ НА ПОГРЕБАЛНИТЕ УСЛУГИ В РУСИЯ. ИДВАТ СТРАШНИ РЕШЕНИЯ НА ПУТИН: ПОЗИЦИЯ И НА КЛЮЧОВ РУСКИ ДИРЕКТОР, И НА ЗЕЛЕНСКИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Броят на компаниите в сектора на погребалните услуги в Русия се е увеличил с над една трета през първото тримесечие на 2026 година. Точното число е 37,5%. Това съобщава най-известният руски икономически и бизнес ежедневник "Комерсант".