Руската икономика върви към катастрофа въпреки цените на петрола, Путин лъже Запада с данните

Изпадналата в затруднено положение икономика на Русия не е успяла да се възстанови, въпреки че покачващите се цени на петрола по време на войната в Близкия изток са попълнили изчерпаните хазни на Кремъл. Оценката е на ръководителя на шведското военно разузнаване Томас Нилсон, който каза пред Financial Times, че Москва ще има нужда цените на суровия петрол тип „Уралс“ (основната руска петролна смес) да останат над 100 долара за барел в продължение на една година, за да покрие бюджетния си дефицит. А ако иска да оправи и другите си икономически проблеми, периодът трябва да е значително по-дълъг.

Диктаторът Владимир Путин призна, че икономиката се представя под очакванията му, и предупреди, че скокът в приходите от петрол в резултат на войната на САЩ и Израел срещу Иран, който може да достигне до 150 млн. долара дневно за Русия, ще бъде краткотраен.

Томас Нилсон обаче заяви, че Руската федерация ще има проблеми за финансиране на собствената си инвазия в Украйна, която вече е в петата си година, ако примирието между САЩ и Израел с Иран се запази и цените на петрола се стабилизират. „Те все още имат системен проблем. Производството на материали за войната, които след това биват унищожавани на бойното поле, не е модел за устойчив растеж", заяви шефът на шведското военно разузнаване.

Проблемите са нахлули във военния сектор

Нилсон отбеляза, че икономическите проблеми на Русия са се разпространили и в самия отбранителен сектор, който е отговорен за по-голямата част от растежа на страната, докато гражданският сектор изпитва затруднения.

Москва пренасочва финансирането към областите, в които характерът на войната се променя, по-специално към безпилотни системи и оръжия с голям обсег, каза той. Само че извън индустрията за дронове руският военнопромишлен комплекс е на загуба, изпълнен с корупция и злоупотреби и зависим от кредитиране от държавни банки, добави Нилсон.

Шведското разузнаване: Русия манипулира данните за икономиката, за да заблуди съюзниците на Украйна

Швеция разполага с разузнавателна информация, която сочи, че Русия систематично манипулира данните, за да заблуди западните съюзници на Украйна, че икономиката ѝ е издържала на напрежението от разточителните военни разходи и западните санкции, каза още Томас Нилсон.

Официалните данни на Русия вече рисуват тревожна картина за Кремъл. Путин отбеляза миналата седмица, че БВП се е свил с 1,8% през януари и февруари, включително има спад в области, които са от решаващо значение за военните усилия - например промишленото производство и строителството.

Управителката на руската централна банка Елвира Набиулина заяви ден по-късно, че „външните условия сега се влошават почти постоянно – както за износа, така и за вноса“.

Нилсон каза, че реалната ситуация е дори по-лоша и че Руската централна банка подценява инфлацията. Според него тя е по-близо до основния лихвен процент от 15%, отколкото до официалните 5,86%.

Швеция е на същото мнение като германската служба за външно разузнаване (BND), че Русия подценява бюджетния си дефицит с 30 млрд. долара. Стокхолм също така е забелязал някои финансови показатели, които биха могли да сочат към бъдеща банкова криза.

„Ако сте създали система като тази на Путин, той може да не знае колко лоша е икономическата ситуация в действителност. Но дори и с невярната информация, която получава, в крайна сметка не можете да избягате от всичко това“, каза Нилсон.

Руската икономика е изправена пред два сценария - "дългосрочен спад или шок"

Шведската картина за руската икономика не се споделя от всички. Международните прогнози до голяма степен съвпадат с тази на самата централна банка - че инфлацията ще се забави до около 5% до края на тази година.

Стокхолм твърди друго. „Руската икономика може да влезе само в един от двата сценария - дългосрочен спад или шок. И в двата случая тя ще продължи по наклона към финансова катастрофа", смята ръководителят на военното разузнаване на скандинавската страна.

Европа не прави достатъчно за удар по Русия

Швеция призовава европейските страни да приемат забавения пакет от санкции - №20, и да засилят подкрепата си за Украйна, за да се възползват още повече от слабостите на Русия.

„Европа все още не прави всичко възможно, за да нанесе удар на руската икономика. И мисля, че трябва да сме готови да платим цената. За наше собствено добро", заяви шведският външен министър Мария Малмер Стенергард в отделно интервю за FT. Тя добави, че е „изключително разочароващ" фактът, че не всички страни от ЕС са били готови да променят енергийния си модел, имайки предвид Унгария и Словакия.

Шефът на шведското разузнаване: Целта на Путин е да отреже Украйна от брега на Черно море

Целта на Путин да си осигури множество лостове, които да гарантират контрол над Киев, не се е променила от началото на войната въпреки все по-мрачните перспективи за руската икономика, каза на свой ред Томас Нилсон. Русия третира мирните преговори, водени от САЩ, като „политически театър“, за да прикрие териториалните амбиции на Путин, добави той.

Тези амбиции вероятно се простират далеч отвъд заявената цел на диктатора да завземе целия регион на Донбас, гласи оценката на шефа на шведското военно разузнаване. По думите му - Путин цели отрязване на Украйна от брега на Черно море чрез превземането на Одеса. „И самият Киев също може да е на масата“, каза Нилсон.

Само че икономическите затруднения на Русия са слаба точка, която ще продължи да ограничава военните ѝ усилия, добави той. „Дори ако сериозните проблеми в руската икономика не променят стратегическите цели на руското ръководство във войната в Украйна или тяхното виждане за НАТО и ЕС, това ще повлияе на начина, по който те могат да преследват тези цели. Това ще повлияе на степента и нивото на развитие на техните военни способности“, каза Томас Нилсон пред Financial Times.

