Силяновска очаква среща с Радев, но с две знамена

Македонският президент Гордана Силяновска - Давкова очаква да се види и да разговаря с победителя на българските избори Румен Радев, предаде македонската медия "Фокус". "Разбира се, и с двата флага и да търсим ново решение“, каза Силяновска-Давкова. Тя все още говори, че между България и Северна Македония има двустранен спор и услужливо забравя, че всъщност Скопие си измисля проблеми и прави опити за предоговаряне на европейката преговорна рамка. Нещо, което не е постигнала вече три години.

"Какво да кажа - срещала съм се с г-н Радев, срещала съм се много пъти, не сме съгласни по много неща, но знаем как да се изслушваме с уважение и да заключим, че търсим решение“, каза Силяновска-Давкова.

Драмата със знамената

Припомняме, че през есента на 2024 г. македонският президент беше у нас заради операта „Набуко", но все пак проведе среща и с българския държавен глава Румен Радев. Отсъствието на македонското знаме по време на срещата им обаче предизвика напрежение в югозападната ни съседка.