Останките на 20-метров динозавър, открити в Аржентина, променят теориите за еволюцията

В провинция Чубут в Аржентина е открита фосилна останка на динозавър, датираща отпреди приблизително 155 милиона години, съответстваща на късния юрски период, според Daily Galaxy.

Учените открили повече от 30 прешлена, както и ребра и част от таз. Останките принадлежат на възрастно животно, чиято дължина се оценява на 20 метра. Макар и да не е най-големият завропод, той все пак е бил страховито същество.

„Динозаври като диплодока и брахиозавъра често се използват като класически примери за дълговрати гиганти. Повечето от това, което учените знаят за тях, идва от фосили, открити в Северна Америка и други северни региони“, се обяснява в статията.

Анатомията на динозавъра, наречен Bicharracosaurus dionidei, привлече вниманието на изследователите. Някои кости са много подобни на тези на жирафатитан, брахиозавър, открит в Танзания.

„Но има и друга страна на монетата. Части от гръбначния стълб, особено гръбните прешлени, са много подобни на тези на Diplodocus и неговите северноамерикански роднини. Наличието на двата набора от характеристики в един динозавър е необичайно и усложнява класификацията“, добавя изданието.

В същото време Александра Ройтер от университета „Лудвиг Максимилиан“ в Мюнхен (LMU), която ръководеше изследването, подчерта, че резултатите от анализа позволяват този динозавър да бъде класифициран като принадлежащ към семейство брахиозаври.

„Нашите филогенетични анализи на скелета показват, че Bicharracosaurus dionidei е бил роднина на Brachiosaurus, което го прави първият представител на това семейство от юрския период на Южна Америка“, казва тя.

Оливър Раухут от Баварската държавна колекция по естествена история също съобщи, че находките от този регион помагат на учените да сравняват динозаври от различни континенти.

„Нашите знания за еволюцията на късноюрските завроподи досега се основават почти изключително на многобройните фосилни находки в Северна Америка и другаде в Северното полукълбо“, добавя той.

Дълго време в Южното полукълбо нямаше много фосилни доказателства. Танзания беше едно от малкото ключови места. Оливър подчертава:

„Находището на фосили в провинция Чубут в Аржентина, откъдето произхожда Bicharracosaurus dionidei, ни предоставя важен сравнителен материал, който ни позволява непрекъснато да актуализираме и преоценяваме разбирането си за еволюционната история на тези животни, особено в Южното полукълбо.“

Първите останки на Bicharracosaurus dionidei са открити от местен овчар Диониде Меса, който намира костите на гигантско животно, на възраст приблизително 155 милиона години, във фермата си в Патагония.

„Името на вида „dionidei“ е избрано в негова чест. Името „bicharraco“, използвано за рода, е разговорна испанска дума, означаваща „голямо животно“, което е съвсем подходящо“, обяснява статията.

