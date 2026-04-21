Учени предлагат радикален план за спасяване на Венеция от наводнения

Венеция, известният италиански град на 120 острова, може да изчезне под водата още през следващия век поради бързо покачващото се морско равнище. Екип от изследователи от Университета в Саленто и Университета на Източна Англия предупреди , че настоящите защитни мерки за морското равнище ще станат неефективни, ако то се повиши с повече от 1,25 метра. Прогнозите за следващите три века са още по-тревожни - морското равнище може да се повиши със 7 метра, а в екстремни сценарии дори с 16 метра.

Стратегии за спасяването на Венеция от наводнения

Учените оцениха четири стратегии за защита и стигнаха до заключението, че най-радикалната, но потенциално неизбежна стъпка би била пълното преместване на града. Стратегията за „отстъпление“ включва демонтиране на най-ценните исторически сгради и повторното им сглобяване на по-високи места във вътрешността на страната. Този подход вече е бил използван в Египет през 60-те години на миналия век за спасяването на храмовете в Абу Симбел, но мащабът на Венеция прави тази операция безпрецедентна.

Цената на подобно преместване се оценява на колосалните 100 милиарда долара. Изследователите прогнозират, че преместените забележителности ще се превърнат в центрове на нови туристически райони, докато потопените останки на стария град постепенно ще се влошат, оставайки достъпни само с лодка.

Необходимостта от планиране на стратегии за спасяване на Венеция от наводняване вече се очертава като наложителна, тъй като изграждането на мащабни язовири може да отнеме до 50 години. През последните 23 години Венеция е преживяла 18 екстремни наводнения, а по време на най-тежкото от тях през 2019 г. нивата на водата са се повишили със 187 сантиметра, заливайки над 80% от града.

Професор Робърт Никълс отбелязва, че няма перфектна стратегия и всяко решение трябва да отчита както безопасността на жителите, така и запазването на уникалната култура на региона.

Нивата на водата спадат толкова ниско, че възпрепятстват преминаването на гондоли, вапорети и градските аварийни служби. Експертите казват, че това се дължи на силни отливи. Така че наводненията, с които градът е известен, имат и обратна страна. Сушата и липсата на дъжд изострят ситуацията.

Венеция пада под средното морско равнище. Но това не се дължи толкова на водната струя, колкото на меката почва. Правителството се опитва да се справи с проблема: стабилизира бреговете, повдига кейовете и изгражда система от мобилни шлюзове, за да смекчи силата на приливите и отливите. Макар че това няма да предотврати големи наводнения, поне ще смекчи въздействието им.

