Г-жо Костадинова, веднага се върнете в БОК! Г-н Радев, да не би да учите от Лудогорец?!

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

Предсрочните избори за народни представители в 52-рото Народно събрание определено променят политическата конюктура. Не е тайна, че в листите личаха имената на много големи български спортисти. Сред тях беше и легендарната състезателка във високия скок Стефка Костадинова. Пловдивчанката седя на трона на царицата на спортовете 37 години заради онези 209 см. Тя има пълен комплект от титли на големи форуми. Над 10 години тя показва рядко срещано постоянство в скока на височина, с което носи множество поводи за радост на България.

Народното събрание не отвори врати за Костадинова, но БОК...

За продължението на житейския път на Костадинова ще оставя уважаемия читател да даде своята оценка, тъй като аз вече го направих в материала: "От най-високото до най-ниското: История за достойнството с малко "д". Партията на г-жа Костадинова събра цели 1596 гласа (1,044%) в Пловдив - град, където великата спортистка беше кандидат за депутат. С преференциален вот за Стефка Костадинова са гласували 48 души. Отделно от това в този район ДПС е изборът на още 54 души, които не са посочили преференция, което автоматично означава, че преференцията отива при водача.

Е, Стефка Костадинова няма да бъде народен представител (засега). Ето защо аз ще си позволя да я приканя моментално да впрегне всички усилия отново в сагата, наречена Български олимпийски комитет. Дайте да си го кажем честно. Над 1 година ставаме за резил - пред свои и чужди. Актуалното положение на сюжета е следното - председателят на Българската федерация по борба Станка Златева, генералният секретар на БФ Борба и бивш на БОК Белчо Горанов, както и индивидуалния член на БОК - Пламен Кръстев продължават да съдят олимпийската централа.

До момента четири съдебни състава на СГС са потвърдили законността на Общото събрание, проведено на 19 март 2025 г., като бяха оттеглени и част от исковите молби. Иначе Костадинова внесе своята оставка, но тя все още не е отписана от Търговския регистър поради пропуски в документацията. Идеалният момент за Костадинова да атакува е сега! Та, как иначе ще остане в обществения живот на България?

В БОК е време за съпредседатели - като в ДПС

Все пак у нас сме свикнали с едно много специфично спокойствие - това, че каквото и да стане, накрая пак да си остане същото. В крайна сметка, опитът е важно нещо - особено когато е толкова дълъг, че започва да изглежда като вечност. В един момент вече не говорим за мандати, а за епохи. А епохите не се сменят лесно, нали?

Г-жо Костадинова, подсказвам ви със съвет, вдъхновен от председателя на вашата партия. Предложете на Весела Лечева да станете съпредседатели, а след това г-н Делян Пеевски ще ви обясни как да завъртите схемата. Върнете се, г-жо Костадинова!

Г-н Радев, дори Лудогорец ви завижда!

В следващите редове нека отдадем заслуженото на победителя. Предвожданата от Румен Радев формация ще има над 130 депутати в Народното събрание. С този резултат политическата игра влиза в друго русло, наподобяващо изминалите 14 години в българския футбол, в които шампионът винаги бе Лудогорец. "Орлите" имат трудно спечелени титли, но могат да се похвалят и със смазващи преднини:

11 точки - 2025 г.

21 точки 2022 г.

13 точки 2020 г.

16 точки 2017 г.

14 точки 2016 г.

12 точки 2014 г.

Триумфът на Румен Радев може да бъде сравнена с тази хегемония. И както е във футбола, победителят беше ясен преди началото на кампанията, само чакахме да научим разликата. Вероятно г-н Радев е наясно какво би му се случило, ако допусне същите грешки като тези на разградчани. Завладяването на управленски структури - независимо във футбола или политиката, никога не води до нещо добро.

Да живее сричането!

И за финал, уважаеми читатели, електорално чудо! Бившият футболен съдия Стефан Апостолов успя да измести с преференции от първото място бившия премиер Росен Желязков в листата на ГЕРБ в Благоевград. И то със стартова позиция - последен 22-ри. Изводът, който може да си направим, е само един. Когато си помислите, че сте се изложили пред авторитетна публика на важно място, сещайте се за сричащия депутат Стефан Апостолов. Щом той се развива въпреки своите грешки, и вие можете!

Автор: Джем Юмеров

