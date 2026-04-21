"Динамично, с някое бум-бум": Проф. Рачев за капризите на времето

21 април 2026, 7:50 часа 520 прочитания 0 коментара
"Динамично, с някое бум-бум": Проф. Рачев за капризите на времето

Жълтият код, който е обявен за днес и голяма част от страната, е внимание. Не е нещо опасно. Не виждам опасност от наводнения. Навлиза студен фронт и ще създаде тази валежна обстановка. Акумулирани валежи до 23-24 април. В петък започва затопляне, но няма да е с толкова много, колкото прогнозирахме по-рано. Най-точна е тридневната прогноза. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

По думите му в сряда ще е най-студения ден от цялата седмица. „В края на месеца ще е облачно. Тези валежи не са нещо необичайно, а нормално за сезона“, каза синоптикът.

„Хубаво, динамично време, с някое бум-бум, което показва, че сме в пролетта и си вървим към лятото“, успокой той.

Времето днес

Минималните температури ще бъдата между 5 и 10 градуса, в София – около 6 градуса. Максималните ще са между 13 и 19 градуса, в София – около 13 градуса, по Черноморието между 13 и 17 градуса.

На места в Северозападните части от страната ще превали дъжд. На много места в южна България е обявен жълт код, за интензивни и значителни валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от северозапад, в Източна България от североизток и с него ще прониква студен въздух.

В сряда ще се задържи облачно с валежи от дъжд. Ще духа до умерен северен вятър и с него засудяването ще продължи. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните - между 10 и 15 градуса.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
