Системата "Лима" в действие: Украйна показа как противодейства на ракетите "Кинжал" (ВИДЕО)

Украинските сили показаха на видео момента, в който руска аеробалистична ракета „Кинжал“ пада след като е отклонена от пътя си от украинската система за електронна война „Лима“. Само от началото на 2026 г. украинската електронна война е свалила 26 „Кинжала“, отклонила е 33 крилати ракети и е прехванала над 10 000 дрона.

The moment a Russian aeroballistic "Kinzhal" missile falls after being knocked off course by the Ukrainian "Lima" electronic warfare system. Since the beginning of 2026 alone, Ukrainian electronic warfare has downed 26 "Kinzhals," deflected 33 cruise missiles, and intercepted… pic.twitter.com/tHvpqCBHb2 — WarTranslated (@wartranslated) April 20, 2026

Преди месеци украинското специализирано издание Defense Express разказа за украинска система за електронно заглушаване, създадена да обърква именно навигацията на "Кинжал". Системата се казва "Лима" – най-общо казано, тя прекъсва сигнала, който „Кинжал“ използва от ГЛОНАСС, руския еквивалент на GPS, за да се насочва към съответната цел.

Какво представлява системата "Лима"?

„Лима“ е усъвършенствана украинска система за електронна борба, предназначена за противодействие на руските крилати ракети и планиращи бомби, съобщават украински медии. Тя се отличава с това, че не просто заглушава сигналите с „шум“, а използва цифрово заглушаване за нарушаване на навигационните системи на ракетите.

„Лима“ пречи на сателитната навигация на ракетите, принуждавайки ги да преминат към по-малко точна инерционна система за насочване. За разлика от традиционните средства за електронна борба, системата използва модерна цифрова технология, която я прави по-ефективна срещу високоточни оръжия.

Според съобщения от края на 2025 г., „Лима“ е успешно интегрирана в украинската отбранителна мрежа и помага за неутрализиране на руските удари. Тази разработка е част от стремежа на Украйна да се адаптира към масираните руски удари с далечни оръжия чрез местни иновации.

