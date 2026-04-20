Скръбна вест! Отиде си любим актьор от Народния театър

Починал е актьорът Йордан Петков-Дуньо, съобщиха от Народен театър "Иван Вазов". "С тъга съобщаваме, че ни е напуснал актьорът Йордан Петков", написаха от трупата. "Поклон пред светлата му памет. Почивай в мир, Дуньо.", добавят в публикацията си в социалната мрежа Facebook.

Кой е Йордан Петков

Снимка: Народен театър "Иван Вазов"/Facebook

Йордан Петков-Дуньо завършва актьорско майсторство за драматичен театър във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов" през 1980 г. в класа на Гриша Островски. Професионалният му път започва в Драматичен театър "Васил Друмев", където участва в спектакли като "Сизве Банзи е мъртъв" от Атол Фюгард, "Може би утре, може би вчера" от Михаил Величков, "Есента на един следовател" от Георги Данаилов и "Калоян" от Камен Зидаров.

По-късно играе в първия частен театър "Диалог", а от 2010 г. е част от трупата на Народен театър "Иван Вазов". На сцената на театъра създава запомнящи се роли, сред които Белчо във "Вълци нема" от Панчо Панчев, Софроний Врачански в "Житие и страдание грешнаго Софрония", Актьорът в "Калигула" от Албер Камю, Ракли в "Полет над кукувиче гнездо" по Кен Киси, Абдулин в "Ревизор" от Николай Василиевич Гогол, отец Маркус в "Свобода в Бремен. Госпожа Геше Готфрид" от Райнер Вернер Фасбиндер, Месар в "Животът е прекрасен" по Николай Ердман и Старият войник в "Ничия земя" по Денис Танович.

