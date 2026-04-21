ЕС одобрява заема от 90 милиарда евро за Украйна още в сряда?

Посланиците на ЕС са готови да одобрят заем от 90 милиарда евро за Украйна в сряда, 22 април, при условие че транзитът на руски петрол за Унгария бъде възобновен навреме, съобщава Politico . Изданието отбелязва, че в знак на оптимизъм относно възможността за сключване на споразумение, кипърското председателство на Съвета на ЕС е включило въпроса за заем за Украйна в дневния ред на срещата на 27 посланици на ЕС в сряда, 22 април.

Четирима дипломати от ЕС, пожелали анонимност, заявиха пред изданието, че ако доставките на петрол се възобновят дотогава, се очаква Унгария да оттегли съпротивата си и заемът да бъде одобрен. Показателно е, че скорошният напускащ министър-председател на Унгария Виктор Орбан обяви в неделя, 19 април, че ще оттегли ветото си върху заема, след като транзитът на петрол по петролопровода „Дружба“ бъде възобновен. По-рано тази вечер агенция Bloomberg обяви, че вероятно доставките по тръбата ще бъдат възстановени още утре. Нефтопроводът бе повреден в резултат на руски удар през януари тази година.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви миналата седмица, че тръбопроводът ще заработи до края на месеца. Дипломати обаче казват, че има голяма вероятност доставките да се възобновят дори преди срещата в сряда. Изданието отбеляза, че ако заемът бъде одобрен тази седмица, Киев ще получи средствата през май.

„Това ще облекчи опустошената от войната икономика на Украйна, която продължава да отблъсква пълномащабното нахлуване на Русия, което продължава вече пета година“, се казва в статията. В него се добавя, че след като Унгария отмени ветото си, Европейската комисия ще може да отпусне средствата след приключване на техническите проверки, които се очаква да продължат няколко седмици.

Изданието обяснява, че след като първоначално се е съгласила със заема през декември, Будапеща го е блокирала през февруари поради спор за нефтопровода „Дружба“. По-специално, Орбан обвини Зеленски, че забавя ремонта на инфраструктурата в отговор на приятелските отношения на Унгария с Русия.