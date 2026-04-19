Април си показва рогата. Седмична прогноза за времето за 20-26 април 2026 г.

През първите дни от новата седмица въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на повече места и повече по количество във вторник и сряда. В понеделник вятърът ще е слаб, преди обяд от юг-югоизток, по-късно през деня ще се ориентира от северозапад, във вторник ще се усили, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Температурите

Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните в понеделник между 18° и 23°, през следващите дни ще се понижат значително. В четвъртък и петък ще има и слънчеви часове, но и по-значителни увеличения на облачността, краткотрайни валежи ще има само на отделни места и ще са по-слаби. Вятърът ще отслабне, в много райони временно ще стихва. Ще бъде сравнително хладно с минимални температури между 0° и 5° и максимални - между 11° и 16°.

Почивните дни

В събота и неделя времето ще бъде предимно слънчево, вятърът ще отслабне, за кратко ще се ориентира от юг-югозапад и ще се затопли още - максималните температури в по-голямата част от страната вече ще са около 20°.

