Асен Генов защити Милена: Пълна глупост е да съдиш рок звезда за груби думи (ВИДЕО)

Някаква пълна глупост е да съдиш рок звезда, била тя и българска, за груби думи. Бих казал дори, че е извратено по отношение на самата идея, с която съществува рок културата. Това написа на профила си във Facebook Асен Генов.

"Дискриминирала била някого от ЛГБТ общността. Рокаджиите, хеле пък пънкарите, никак не е задължително да се изразяват полит-коректно. Даже обратното. Трябва да са остри. За другото има шарени котклета, златни орфеи и евровизии. Мога да дам хиляди примери за песни отвъд приемливото. От доста софт текстовете на Cocaine на J.J. Cale и Politician на Cream, през California Uber Alles и I Kill Children на Dead Kennedys или I'm Not a Loser на Descendents, до God save the queen and her fascist regime на легендарните Sex Pistols. Да съдиш рок звезда за harsh words - доста глупаво е. И, сигурен съм, контрапродуктивно", написа още той.

Повод за позицията на Асен Генов стана делото, което ЛГБТИ общността заведе срещу Милена за дискриминация. Припомняме, че на 13 септември Върховният административен съд ще заседава по делото. През 2021 година, рокаджийката публикува пост срещу гей парада в социалната мрежа Facebook. По-късно самата тя сподели, че са последвали обиди и заплахи за побой, дори и закани за убийства по най-садистичен начин.