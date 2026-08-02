"Витоша е белият дроб на София": Ще успеят ли управляващите да върнат лифтовете за планината?

Не съм обнадежден за бъдещето на лифтовете на Витоша, но вече са направени първите стъпки. Настоящата администрация се опитва да направи първите стъпки със създаването на Подробни устройствени планове (ПУП). Това заяви пред БНТ Тома Белев, бивш директор на Природен парк "Витоша". Още: "Мисия спасяване на Витоша": Новият план за управление на парка тръгва догодина

Той увери, че няма да има опасност за природата с проектите за нови лифтове на Витоша.

Според него трябва да се възстановят всички лифтове и съоръжения, така че няма никакъв проблем да се възстановят лифтовете и съоръженията като цяло. "Няма проблем с плановете на управление на лифтовете, а с волята на собствениците", подчерта Тома Белев.

Заместник-председателят на "Прогресивна България" Владимир Николов заяви, че е важно за хората, да имат достъп до Витоша. По думите му целогодишно хора се качват на Витоша с автомобили, но това не е екологично, а трябва да има лифтове.

"Витоша е белият дроб на София", каза още той.

Промените в Закона за горите

Снимка: БГНЕС

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Припомняме, че "Прогресивна България" подготвя съществени промени в Закона за горите, които да позволят подмяната на остарелите лифтове и влекове в българските зимни курорти и да създадат по-ясна нормативна рамка за развитието на ски инфраструктурата. Това заяви регионалният министър Иван Шишков пред TravelNews. Той поясни, че поправките ще бъдат внесени в Народното събрание до 2-3 седмици. По думите властта иска да реши всички казуси и проблеми в зимните курорти.

Шишков отбеляза, че в момента строителството на лифтове и влекове на практика е забранено. Министърът подчерта, че дори и на Витоша не могат да бъдат подновени съоръженията въпреки намеренията на кмета, защото има изтекъл план за управление на природния парк, който обаче е действащ и забранява строителството. Той добави, че подмяната на лифтовете е блокирана също в Мальовица, Пампорово, Банско и Боровец.

Шишков посочи, че през последните седмици се работи активно по законодателни изменения, които да дадат възможност на собствениците на ски съоръжения да реализират инвестиционните си намерения и да модернизират съществуващата инфраструктура. В момента действащото законодателство създава сериозни ограничения за подмяната на съоръженията, което затруднява развитието на зимния туризъм, смята той.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството заяви, че една от основните цели на промените е въвеждането на ясно определение за ски зони в българското законодателство. По думите му това ще позволи да се планира и реализира подмяната на цели линейни съоръжения с началните, междинни и крайни станции, а не както досега - може да се подменят само старите стълбове с нови. Той уточни, че в обхвата на бъдещите правила не попаднат само лифтовете и влековете, а и свързаната с тях инфраструктура.

Според него новата нормативна рамка ще създаде баланс между опазването на природата и необходимостта от модерна туристическа инфраструктура. Шишков посочи, че очакванията са промените да дадат възможност за обновяване на амортизираните съоръжения и да подобрят конкурентоспособността на българските зимни курорти на международния туристически пазар. Той каза още, че туристическият бранш от години настоява за подобни законодателни промени.

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