Бюджет 2026 е престъпно слаб: Опозицията плаши да свали властта с протести през есента

Бюджет 2026 е престъпно слаб и ако управляващите продължават в същия дух, единственото, което чака управлението, са нови протести. Работим по въпроса да има нови протести, ако "Прогресивна България" продължава да отдалечава България от Европа и ако не води борба с олигархичния модел. Това заяви съпредседателят на "Да, България" и народен представител от "Демократична България" Ивайло Мирчев пред bTV. Още: "Йотова няма собствена светлина": Мирчев с първи думи за подкрепата на ПБ

ГЕРБ не са искренни

Снимка: БГНЕС

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По думите му ГЕРБ не са искрени в твърденията си, че са готови да се борят с корупцията. "ГЕРБ първо трябва да видят какво направиха през последните години, колаборацията им с Делян Пеевски и тогава да си отговорят на въпроса дали са десни и дали ще се борят с корупцията", призова Мирчев.

Според него хората трябва да си зададат ясния въпрос - дали искат президент като Румен Радев в лицето на Илияна Йотова или независим държавен глава, който да тропне по масата и да не позволи да бъде приет бюджет с дефицит от 5.7%.

Той коментира и пристигането на американските военни самолети на авиобаза "Безмер". Пряка военна опасност за България няма, но са възможни различни хибридни атаки, посочи Ивайло Мирчев.

Според него държавата има всички инструменти, за да предпази хората в Безмер и в Ямбол. "Пряка военна заплаха за България няма и е нелепо националистически партии в България да плашат населението", увери Ивайло Мирчев. Още: "Министерството да не превръща страната в гробище за съветски самолети"