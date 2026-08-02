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Почина актьорът Винсънт Пасторе

02 август 2026, 9:12 часа 626 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Почина актьорът Винсънт Пасторе

Почина актьорът Винсънт Пасторе. Той е известен с ролите си на мафиоти в киното и телевизията, предаде deadline.com. Винсънт Пасторе се прочу с образа си на мафиота Салваторе Бонпенсиеро в сериала на HBO " Семейство Сопрано".

Кой е Винсънт Пасторе?

Актьорът издъхна на 80 години. На 1 август, Винсънт Пасторе беше намерен мъртъв в дома си в Бронкс от съсед.

Той се беше притеснил, след като от три дни нямаше вести от актьора.

Обстоятелствата около смъртта на Винсънт Пасторе се разследват.

Винсънт Пасторе започва филмовата си кариера още през 80-те години на миналия ХХ в. Той участва в редица известни продукции, сред които "Добри момчета" и "Пробуждания". Така той става известен с изградените образи на мафиоти и здравеняци.

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Актьорът е роден в Бронкс и израства в предградието Ню Рошел в щата Ню Йорк. По време на войната във Виетнам служи във военноморските сили на САЩ, а по-късно учи в университета "Пейс".

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почина винсънт пасторе
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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