Националният природонаучен музей отбелязва 137-ата си годишнина с безплатен вход

Националният природонаучен музей при Българската академия на науките (БАН) ще отбележи днес, 2 август, своята 137-а годишнина с безплатен достъп през целия ден.

Какво ще можете да видите

По случай годишнината посетителите ще могат да разгледат постоянната експозиция, както и няколко временни изложби. Сред тях е „Избрано от колекциите на Националния природонаучен музей при БАН“, която представя 26 експоната с кратки истории и илюстрации на художниците-анималисти Георги Пчеларов, гл. ас. д-р Асен Игнатов и Деница Пенева.

Публиката ще може да види и фотографската изложба „Корени“ на WWF България с фотографии на Иво Данчев, посветена на дивата природа и традиционния начин на живот в Западна Стара планина, както и експозицията „Докосването на гората“, създадена за посетители с намалено зрение и всички любители на природата. Тя включва тактилни пана с кора на дървесни видове и козина на горски бозайници, както и аудиозаписи на звуци от български гори.

Сред най-новите експонати в музея е триизмерен модел на птицата додо, превърнала се в символ на изчезналите по вина на човека животински видове. От музея припомнят, че никъде по света не е запазен цял екземпляр от този вид.

Посетителите ще могат да научат повече и за избрания от музея „Вид на годината 2026“ – тънкоклюния свирец, за който е подготвена специална информационна листовка.

По време на празничния ден ще бъде достъпна и интерактивната игра „На лов за съкровища в музея“ чрез мобилното приложение TreasureUP. Участниците ще могат да откриват информация за 14 музейни експоната, да събират виртуални медали и дигитални награди, както и да участват в томбола след успешно изпълнение на задачите.