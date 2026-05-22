Само директор и секретарка: Пример за държавната ни администрация и то с етикет "Москва"

22 май 2026, 7:44 часа 1567 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Далеч в не всички сектори на държавната администрация има незает щат от 10% или повече - такава позиция защити Кремена Атанасова, председател на САС (Синдикат на административните служители) "Подкрепа". Същевременно обаче Атанасова призна, че има фрапантни примери на разходи в държавната администрация - но настоя, че от съкращаване на щат може да се спестят около 200 млн. евро, такива оценки е виждала, а бюджетният дефицит на страната е в размер на милиарди евро.

Атанасова обаче директно даде пример къде в държавната ни администрация например има фрапантно положение - държавна дирекция, която се грижела за сътрудничеството в сферата на промишлеността с ... Москва. Там било предвидено да бъдат открити 6 щатни бройки, само че сега работели и съответно получават заплата само двама души: директорът и секретарят. А защо изобщо съществува такова звено предвид вече 20 пакета приети санкции срещу Русия заради безумната пълномащабна война, която руският диктатор Владимир Путин подпали в Украйна, е очевиден тежък въпрос - Още: Промишленото производство в България продължава да се свива

Атанасова призна и друго - има огромни заплати в държавната администрация, най-често на висше управленско ниво, но не само. Например, заплатите на експерти според това в коя сфера, министерство и агенция работят, са с много сериозни разлики - от 800 евро та до 3,5 пъти повече от това: зависи къде точно работиш.

"Колегите са изключително изнервени", заяви Атанасова към БНТ и даде пример къде - в НОИ, в различни кадастри, изпълнителни агенции, където раздути щатове няма, по думите ѝ. Според нея, ако няма уважение от изпълнителната и законодателната власт към чиновниците, ще има протести.

Държавна администрация Промишленост Москва бюджетен дефицит чиновници Бюджет 2026
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
