Без правителство и в пандемия не е оправдание: ЕС ни осъди да платим 1,9 млн. евро глоба за забавена директива

Съдът на Европейския съюз осъди България да заплати еднократна санкция в размер на 1,9 млн. евро заради забавено транспониране на европейската директива за електронните системи за пътно таксуване, заяви институцията в прессъобщение.

Съдът не е приел оправданията си с периода на политическа нестабилност и пандемията от КОВИД-19.

България е в нарушение

България не е изпълнила задълженията си по Директива (ЕС) 2019/520, като не е приела и не е уведомила Европейската комисия в определения срок – 19 октомври 2021 г., за необходимите мерки за въвеждането ѝ в националното законодателство, установи съдът.

Директивата има за цел да осигури оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване в Европейския съюз и да улесни трансграничния обмен на информация при неплащане на пътни такси.

Смекчаващо обстоятелство е, че в хода на съдебното производство българските власти поетапно приемат част от необходимите нормативни актове и впоследствие завършват транспонирането и поради тази причина Европейската комисия оттегля искането си за налагане на периодична имуществена санкция. Продължава обаче да настоява за плащане на еднократна глоба.

Аргументите на България, свързани с политическата нестабилност и пандемията от КОВИД-19, са отхвърлени от съда.

В решението се посочва, че съгласно установената съдебна практика държава-членка не може да се позовава на вътрешни затруднения, за да оправдае неизпълнение на задълженията си по правото на Европейския съюз, предаде БТА.

Позоваването на непреодолима сила е допустимо само при наличие на извънредни и непредвидими обстоятелства, които не могат да бъдат избегнати, като в конкретния случай такива не са установени, отбелязва съдът.

Така с решението си Съдът на ЕС налага на България еднократна финансова санкция в размер на 1 900 000 евро.