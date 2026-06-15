Двойни цени, претупване на материала и директно купуване на свидетелства за БЧК за новите шофьори?

Двойната цена на курса по първа долекарска помощ по БЧК за новите шофьори изглежда не се оправдава напълно от начина на провеждането на обучението, научи Actualno.com от свои източници. След като от началото на 2026 г. БЧК въведе промени в учебната програма и удвои времето на курса на провеждане - общо 12 часа в два поредни дни, както и затегна контрола над провежданото обучение, то на места в страната тече откровено претупване на процеса и де факто купуване на удостоверение за преминат курс.

Пример за това е проведено обучение в град Казанлък, в което бъдещите шофьори са присъствали лекция от общо 3-4 часа - три пъти по-малка продължителност, спрямо норматива, а последващият изпит, който са положили на следващия ден, дори не е преминал проверка за оценка. Удостоверенията на бъдещите шофьори вече са били подготвени и при предаване на изпитната работа всеки е получил заветния документ, с който може да започне и практическото си обучение по шофиране.

Сблъсъкът с реалността

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Всъщност именно заради критиките за претупване на материала и ниска ефективност на курса се стигна до нормативните промени, с които бяха увеличени часовете на обучение от 8 на 12 часа в два поредни дни. С това дойде и удвояването на цените на курса (от 100 лева миналата година на 96 евро в някои региони тази година), което предизвика вълна от недоволство в социалните мрежи. От друга страна бе затегнат и контрола - инструкторите вече са много по-стриктни за присъствието и в двата дни, тъй като проверките от Главната инспекция на БЧК са зачестили. Поне така се твърди.

Източник на Actualno.com разказа как проведените лекции са със силно съмнителен ефект върху познанията на бъдещите шофьори. "То не знам какво повече да ви кажа, просто инструктурът ще ме провери дали съм си изпълнил времето", споделя лекторът по време на занятието малко след началото на третия час във въпросното обучение, за което ви разказваме. Изглежда обаче не става въпрос за единичен случай.

"12 учебни часа означава, че задължително преминаваме на двудневно обучение, тъй като законите в България не позволяват повече от 8 учебни часа да се водят в един ден", обяснява д-р Надежда Тодоровска, зам.-директор на БЧК пред БНТ през февруари, когато недоволството е отразено в обществената медия. Увеличението на часовете цели по-добра подготовка на бъдещите водачи.

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Удостоверенията - директна покупка

В сигнала си източникът ни разказва за фрапиращ случай, в който кандидат-шофьор от ромски произход, който не може да чете, е попълнил теста с помощ от останалите присъстващи в залата. Удостоверението за преминат курс на БЧК вече е в ръцете му при излизане от залата.

Поради слабия контрол, занижените критерии за преподаване и очевидните пропуски в организацията за процеса, в част от учениците по първа долекарска помощ остава усещането, че плащат 100 евро и получават свидетелството за БЧК.

На този фон продължават и дългогодишните критики към БЧК от страна на частни обучителни организации, че държи законен монопол над тези курсове. По закон само те имат право да ги провеждат за КАТ. Липсата на конкуренция води именно до това занижаване на качеството и липса на стимул за модернизиране на преподаването, казват още инструктори.

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