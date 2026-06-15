Участници в "Шествието на семейството" възроптаха срещу княгиня Калина, организаторите: Тя се самопокани!

Скандалът с участието на княгиня Калина в "Шествието на семейството" в събота се разраства. Вече не само противници на инициативата коментират странното присъствие на "царското" семейство, но вече е факт и вътрешно недоволство.

Сред участниците в похода, подкрепящ традиционните християнски и семейни ценности, се надигат гласове на критика защо участието на Калина и съпругът й Китин Муньос е било допуснато.

В социалните мрежи има коментари на възмущение от участници в шествието, които споделят, че не са видели "предводителите" на събитието в лицето на княкиня Калина, иначе са щели да напуснат.

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"Не си позволявайте повече"

Такъв е случаят с Петьо Костадинов - спортен журналист и футболен агент, както и основател е на фондация за запазване на българското културно наследство.

Той разкритикува организаторите на шествието, че са допуснали подобна ситуация. "Към организаторите (ще спестя славните им имена)! Никога повече не си го позволявайте! Вчера констатирахте, че реакцията ни е масова, както никога досега. Ние бяхме там, в подкрепа на децата си, с децата си, с внуците си", написа Костадинов.

Източник: Facebook/Petio Kostadinov

По думите му гвардийският духов оркестър е със статут в съзнанието на хората, като национален символ.

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"Всеки от нас, дори непроходилите бебета, държахме национални символи в ръцете си. Почти никой от нас не би приел тези хахавели да са отпред. А и не сте го споменавали. Ние нямаше как да видим. Твърдя за себе си, че на секундата щях да изляза от колоната", възмущава се Костадинов.

"Дори да е с подкрепата на БПЦ и тя да си има своите канонически отношения с царското семейство, не ни предизвиквайте!", предупреди още той.

Организаторите: "Тя се самопокани"

Мигновена реакция последва от един от организаторите на шествието - Давид Александров, който обасни ситуацията.

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"Всеки разумен човек веднага би разбрал, че това е провокация! Аз съм един от основните трима организатори на събитието! Княгинята не е канена и инсталирана отпред, самопоканва се и застава там, когато разбираме и я виждаме, защото самите ние сме зад гвардейците, отиваме и я изместваме, тя се вижда само на първоначалните кадри, достатъчно медиите да намерят за какво да ни удрят, понеже друго няма", категоричен е той.

Източник: Facebook/Petio Kostadinov

"При събитие от този мащаб лесно може да се спретне подобен скандал, няколко потушихме навреме, този не успяхме", коментира още Александров.