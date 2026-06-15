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Движение само в активните ленти: Ремонтират 3 км от АМ “Марица“

15 юни 2026, 11:01 часа 463 прочитания 1 коментар
Снимка: АПИ
Движение само в активните ленти: Ремонтират 3 км от АМ “Марица“

До 14:30 часа движението в участъка 16-19 км на АМ "Марица" в двете посоки се осъществява в активните ленти поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

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От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира с пътни знаци.

БТА припомня, че от 2 юни се променя организацията на движение в платното за Свиленград между 27-и и 29-и км на АМ „Марица" за ремонт на фуга на мостово съоръжение.

Още: Шофирайте внимателно: Двупосочно движение по АМ “Марица“

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АПИ АМ Марица затруднено движение пътен ремонт
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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