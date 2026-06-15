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Номер 1: Александър Николов е лидер по уникален показател в Лигата на нациите

15 юни 2026, 15:13 часа 790 прочитания 0 коментара
Снимка: Emona Tsoncheva / LAP.bg
Номер 1: Александър Николов е лидер по уникален показател в Лигата на нациите

Волейболната звезда на България Александър Николов завърши първата седмица от волейболната Лига на нациите като лидер при реализаторите и нападателите. След четири изиграни мача българският национал оглавява класацията за най-много точки с 96, като е и лидер при нападателите с 87 точки от атака. Така Николов затвърди статута си на един от най-добрите реализатори на планетата, след като бе водещ реализатор и на Световното първенство 2025.

Алекс Николов е водещ реализатор след първите четири мача

Състезателят на Кучине Лубе Чивитанова има 87 точки от атака, 5 от блокада, 4 от сервис, както и 59 процента успеваемост в нападение. Николов има по 22 точки средно на мач. "Страхотно представяне от младата звезда на България и световния волейбол през първата седмица на турнира", написаха от Българската федерация по волейбол.

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Александър Николов

Следващият мач на България от Лигата на нациите е на 24 юни срещу Италия. Българите се намират на девето място в класирането с две победи и две поражения. Страната ни победи Иран и Аржентина, но отстъпи на Белгия и Сърбия.

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Александър Николов Лига на нациите по волейбол
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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