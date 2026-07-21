Без ток в тунел “Кривия“, шофирайте внимателно!

Движението в “Кривия“ тунел на път I-1 (Благоевград - Кресна) се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради прекъснато електрозахранване. От Агенция “Пътна инфраструктура“ призовават водачите да не предприемат рискови маневри и да спазват стриктно дистанция, тъй като липсата на осветление създава сериозни предпоставки за пътнотранспортни произшествия в участъка. Липсата на ток в “Кривия“ тунел вече не е изолиран инцидент, а системно явление. За последните пет години електрозахранването в съоръжението е прекъсвало десетки пъти – както заради аварии по мрежата на електроразпределителното дружество в лошо време, така и поради локални технически проблеми. Тунелът е оставал в пълен мрак през 2022 г., в началото на 2024 г., както и в множество други дни, предизвиквайки остри реакции от страна на шофьорите и местната власт заради застрашената пътна безопасност. Още: АПИ каза кога ще пуснат движението в тунел “Кривия“

Свалете слънчевите очила и включете светлините

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Въпреки честата липса на осветление, през последните години държавата е инвестирала сериозни средства в опити да реши проблема с инфраструктурата в района. През 2022 г. АПИ обявява мащабен проект за основен ремонт на тунела на стойност над 3,2 млн. лв., който включва геотехническо обследване, нова отводнителна система, хидроизолация и енергоефективно осветление. Още: Промени в движението в тунел в Кресненското дефиле През февруари 2024 г. е извършен спешен ремонт на осветлението. След като тунелът стои над два месеца без ток, по спешно разпореждане на Министерския съвет започва подмяна на осветлението. Ремонтът струва 1,27 млн. лв. и обхваща както осветителните тела вътре, така и почистване и асфалтиране на обходния път.

Въпреки направените инвестиции и подменените системи, тунелът отново потъва в мрак заради външно прекъсване на електрозахранването. От АПИ призовават всички пътуващи в посока Кулата или София през Кресненското дефиле да преминават през участъка със свалени слънчеви очила, включени светлини и да избягват изпреварвания малко преди и веднага след порталите на съоръжението. Още : Промени в движението в тунел “Кривия“