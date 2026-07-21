Кабинетът "Радев":

Без ток в тунел “Кривия“, шофирайте внимателно!

21 юли 2026, 11:05 часа 367 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Без ток в тунел “Кривия“, шофирайте внимателно!

Движението в “Кривия“ тунел на път I-1 (Благоевград - Кресна) се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради прекъснато електрозахранване. От Агенция “Пътна инфраструктура“ призовават водачите да не предприемат рискови маневри и да спазват стриктно дистанция, тъй като липсата на осветление създава сериозни предпоставки за пътнотранспортни произшествия в участъка. Липсата на ток в “Кривия“ тунел вече не е изолиран инцидент, а системно явление. За последните пет години електрозахранването в съоръжението е прекъсвало десетки пъти – както заради аварии по мрежата на електроразпределителното дружество в лошо време, така и поради локални технически проблеми. Тунелът е оставал в пълен мрак през 2022 г., в началото на 2024 г., както и в множество други дни, предизвиквайки остри реакции от страна на шофьорите и местната власт заради застрашената пътна безопасност. Още: АПИ каза кога ще пуснат движението в тунел “Кривия“

Свалете слънчевите очила и включете светлините

Снимка БГНЕС

Въпреки честата липса на осветление, през последните години държавата е инвестирала сериозни средства в опити да реши проблема с инфраструктурата в района. През 2022 г. АПИ обявява мащабен проект за основен ремонт на тунела на стойност над 3,2 млн. лв., който включва геотехническо обследване, нова отводнителна система, хидроизолация и енергоефективно осветление. Още: Промени в движението в тунел в Кресненското дефиле През февруари 2024 г. е извършен спешен ремонт на осветлението. След като тунелът стои над два месеца без ток, по спешно разпореждане на Министерския съвет започва подмяна на осветлението. Ремонтът струва 1,27 млн. лв. и обхваща както осветителните тела вътре, така и почистване и асфалтиране на обходния път. 

Въпреки направените инвестиции и подменените системи, тунелът отново потъва в мрак заради външно прекъсване на електрозахранването. От АПИ призовават всички пътуващи в посока Кулата или София през Кресненското дефиле да преминават през участъка със свалени слънчеви очила, включени светлини и да избягват изпреварвания малко преди и веднага след порталите на съоръжението. Още   : Промени в движението в тунел “Кривия“

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
АПИ затруднено движение липса на ток Тунел Кривия
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес