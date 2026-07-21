Войната в Украйна:

Ламин Ямал разкри специалните думи на Меси към него, които "означават толкова, колкото златен медал"

21 юли 2026, 15:36 часа 581 прочитания 0 коментара

Испанският халф Ламин Ямал разкри какво му е казал аржентинският нападател Лионел Меси след финала на Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Канада и Мексико.. В решителния мач от турнира на 19 юли Испания победи Аржентина с 1:0 в продълженията. След последния съдийски сигнал Ямал се приближи до Меси, който лежеше на терена. Двамата се ръкуваха и се прегърнаха.

Меси към Ямал: Бъдещето принадлежи на твоето поколение

"Меси е най-добрият в историята, някой, на когото винаги съм се възхищавал. След мача изразих уважението си към него. Той ми каза да продължа по пътя си и че бъдещето принадлежи на нашето поколение. Тези думи означават за мен толкова, колкото златен медал", цитира OneFootball думите на Ямал.

Още: Кристиано Роналдо "подкрепи" мнението, че ФИФА е помогнала на Аржентина на Мондиал 2026

Ламин Ямал и Лионел Меси

19-годишният Ямал е световен шампион и европейски шампион. 39-годишният Меси е световен шампион, олимпийски шампион, двукратен носител на Копа Америка и победител във Финалисима. Испанецът често е сравняван с Меси, тъй като идва от школата на Барселона и си пробива успешно път към големия футбол, и то на десния фланг, където Лео играеше дълги години с екипа на каталунците.

Още: Клубен герой, но национално разочарование: Звездата, която тотално се провали на Мондиал 2026

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Лионел Меси Испания отбор Аржентина отбор Световно първенство по футбол 2026 Ламин Ямал
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес