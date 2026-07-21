Ламин Ямал разкри специалните думи на Меси към него, които "означават толкова, колкото златен медал"

Испанският халф Ламин Ямал разкри какво му е казал аржентинският нападател Лионел Меси след финала на Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Канада и Мексико.. В решителния мач от турнира на 19 юли Испания победи Аржентина с 1:0 в продълженията. След последния съдийски сигнал Ямал се приближи до Меси, който лежеше на терена. Двамата се ръкуваха и се прегърнаха.

Меси към Ямал: Бъдещето принадлежи на твоето поколение

"Меси е най-добрият в историята, някой, на когото винаги съм се възхищавал. След мача изразих уважението си към него. Той ми каза да продължа по пътя си и че бъдещето принадлежи на нашето поколение. Тези думи означават за мен толкова, колкото златен медал", цитира OneFootball думите на Ямал.

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19-годишният Ямал е световен шампион и европейски шампион. 39-годишният Меси е световен шампион, олимпийски шампион, двукратен носител на Копа Америка и победител във Финалисима. Испанецът често е сравняван с Меси, тъй като идва от школата на Барселона и си пробива успешно път към големия футбол, и то на десния фланг, където Лео играеше дълги години с екипа на каталунците.

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