Италия изкушава Гуардиола с нов проект – Пеп получава цялата власт да модернизира футболната култура на Ботуша

Новият технически директор на националния отбор на Италия Паоло Малдини и неговият съветник Леонардо са провели разговори с Хосеп Гуардиола, който евентуално да поеме „скуадрата“. Това съобщиха водещите медии на Ботуша. Каталунският специалист е поискал време да обмисли предложението и се очаква да даде своя окончателен отговор много скоро.

Според медиите на Апенините вероятността Гуардиола да приеме офертата да оглави „скуадра адзура“ не е много голяма, но въпреки това надежда за италианските фенове все още съществува. Основната причина за евентуално „не“ е желанието на 55-годишния треньор да си вземе почивка от футбола.

Италианците изкушават Пеп със съвсем нова визия за бъдещето

EXCLUSIVE: The FIGC has met with Pep Guardiola to convince him to take over as national team head coach, according to Sky in Italy 🚨🇮🇹 pic.twitter.com/qmzjunjur4 — Sky Sports Football (@SkyFootball) July 20, 2026

Наскоро Гуардиола заяви, че иска да си отпочине след изключително интензивното и изтощително десетилетие начело на Манчестър Сити. Той има намерение да прекара повече време със своето семейство, включително с 95-годишния си баща.

Въпреки желанието за почивка, бившият наставник на Сити е останал силно впечатлен от предложението на Малдини и от мащаба на предизвикателството. Проектът, представен от Италианската футболна федерация, не се свежда само до това той да води мъжкия национален отбор, а да преобразува и модернизира цялата футболна култура в страната — мисия, подобна на тази, която Йохан Кройф постигна в Барселона и Испания.

Именно тази визия и възможността за пълно преструктуриране на италианския футбол са факторите, които биха могли да изкушат каталунеца да застане начело на четирикратните световни шампиони.

ОЩЕ: Германският маестро, определен от Гуардиола за най-интелигентния играч, когото някога е тренирал