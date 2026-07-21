"Готвят удар по доходите на над половин милион българи": Синдикалист предупреди, че "лявата" ПБ ще екзекутира механизма за МРЗ

Днес следобед в Комисията по бюджет и финанси в НС се подготвя удар по доходите на над половин милион работещи българи. В Параграф 44 от ПЗР на Бюджет 2026 се предлага да отпадне действащият механизъм за определяне на минималната работна заплата. Записали са, че уж „ще се изработва нов механизъм със социалните партньори“. Това е класическо слагане на каруцата пред коня. Развързваме нещо, което работи, без да имаме и най-малка представа с какво ще бъде заменено. Не можем ли да го махнем, когато има нещо по-добро и готово за прилагане? Защо е това бързане?

Тези въпроси постави в свой пространен пост във Фейсбук главният икономист на КНСБ Любослав Костов.

"Когато премахнеш действащия текст в чл. 244 от Кодекса на труда, който гарантира сигурен ръст, ти даваш служебно предимство на бизнеса в предстоящите преговори. Тогава мотивът на работодателите да договорят каквото и да е близко до адекватност като механизъм клони към нула. Те вече са спечелили състезанието, още преди то да е започнало", допълва той.

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Никой не знае колко ще бъде минималната заплата

Според Костов политиците се опитват да сравняват автоматизма на МРЗ с автоматизмите, въведени при заплатите в МВР и МО. "Спрете с евтината демагогия! Тези неща нямат нищо общо. Вдигането на МРЗ не е разход за бюджета, нулев е ефекта. Това е стимул за потреблението, то вдига покупателната способност на най-бедните, които връщат всяка стотинка обратно в икономиката, купувайки хляб, мляко и лекарства. В момента МРЗ е 620 евро. Според сега действащия механизъм, от 1 януари 2027 г. тя трябваше да стане близо 700 евро. Имам въпрос - Колко ще бъде МРЗ от 1 януари 2027 г. и по каква формула ще се смята? Отговорът е - Никой не знае! Когато една машина работи перфектно и произвежда блага, ти не я чупиш с чука, за да обещаеш, че някога ще сглобиш по-хубава", коментира още той.

Костов уточнява, че през последните седмици е участвал в поредица от срещи с депутати от управляващата партия, със съветници на президента, както и с хора от МФ. "На всички тях подробно бе разяснен казуса и на масата им оставихме готови, алтернативни законодателни текстове, които хем хващат Европейската директива, хем пазят правата на българите. Всички кимаха одобрително, съгласяваха се с аргументите, но промяна няма. Затова и пиша този пост", заяви той.

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Костов твърди, че по принцип избягва да правя партийни коментари, но този път не иска да мълчи за парадокса именно лявата "Прогресивна България" да иска да премахне механизма за минималното възнаграждение.

"Този механизъм за МРЗ се опитват да го съборят всякакви лобита откакто бе създаден, защото той е най-голямата победа на труда над капитала в България за последните 36 години преход! Успяхме да го опазим от атаките на всякакви десни конфигурации. И сега сме изправени пред исторически абсурд. Не мога да повярвам, че днес партия, в която по-голямата част от депутатите са с „червени книжки“ в джоба и с откровено леви убеждения уж, ще вдигне ръка да ликвидира механизма за МРЗ. Защото искам да им напомня - това беше текст, който заедно с БСП писахме в 48-ото Народно събрание и именно те го предложиха в зала. Днес същите тези хора ли ще станат екзекутори на собственото си социално наследство, за да угодят на шепа олигарси?", пише Костов.

Той се обърна към народните представители в Бюджетна комисия. "Ако днес гласувате, вие официално подписвате замразяването на доходите на 500 000 българи. Икономиката има нужда от правила и предвидимост, а не от подаръци за картелите за сметка на работещия човек", завърши синдикалистът.

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