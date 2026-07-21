Вила в голф комплекс и апартамент в София: Цацаров си купува имоти "на промоция"

Бившият главен прокурор и настоящ прокурор във Върховната касационна прокуратура Сотир Цацаров е разширил имотното си портфолио с вила в голф курорта "Блексирама" край Балчик и апартамент в София, показва имуществената му декларация за 2025 г., публикувана пред Инспектората към Висшия съдебен съвет. За новите придобивки той е декларирал общо над 453 хил. лева, като анализ на Bird.bg поставя въпроси както за цените на сделките, така и за произхода на средствата за една от тях.

Последната покупка е от 5 декември 2025 г. и представлява вила с площ 141 кв. м в петзвездния голф комплекс "Блексирама" (BlackSeaRama Golf & Villas) край Балчик. Според декларацията имотът е придобит за 234 700 лв. (120 000 евро), което се равнява на около 851 евро на квадратен метър.

Комплексът е собственост на социолозите Андрей Райчев и Кънчо Стойчев. Срещу цената собственикът придобива сградата и право на ползване на общите части и съоръженията в комплекса, включително басейни, ресторанти, спа център, тенис корт и частен плаж, но не и земята.

Според Bird.bg част от покупката е финансирана с банков кредит, обезпечен с ипотека за 96 000 евро. Комплексът предлага и възможност имотът да бъде отдаван под наем с хотелско обслужване, като собственикът получава 65% от нетните приходи.

Няколко месеца по-рано, през февруари 2025 г., Цацаров е придобил и апартамент с площ 110 кв. м в жилищен комплекс "Евридика" в столичния квартал "Малинова долина", заедно с два гаража. Жилището е купено на етап "груб строеж" от строителната фирма "НЕРА" ЕООД.

Според имуществената декларация апартаментът е закупен за 178 665 лв., а двата гаража - за близо 20 хил. лева всеки, или общо 218 565 лева. Bird.bg изчислява, че платената цена е около 830 евро на квадратен метър, което е значително под средните пазарни нива за района. През април 2026 г. Цацаров е заменил единия гараж с по-малък, така че двете паркоместа да бъдат разположени едно до друго.

В декларацията си магистратът е посочил, че средствата за покупката на апартамента са от продажба на имот, доходи от наеми и трудови възнаграждения. Според анализа на Bird.bg обаче към края на 2024 г. той е декларирал спестявания в размер на 28 936 лв., а средствата от предходна продажба на имот вече са били използвани за погасяване на ипотечен кредит. От медията посочват, че според техните изчисления наличните средства и възнаграждението му към началото на 2025 г. не са достатъчни за извършеното плащане, освен ако част от сумата не е останала неизплатена.

Това не е първата значителна имотна сделка на Цацаров. През 2023 г. той придоби апартамент за над 600 хил. лева от дружество, свързано с офшорна компания, фигурираща в "Досиетата Пандора", свързвана със собствениците на Първа инвестиционна банка Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев.

В момента Сотир Цацаров е прокурор във Върховната касационна прокуратура. Преди това той оглавяваше Комисията за противодействие на корупцията, а в периода 2012-2019 г. беше главен прокурор на България.