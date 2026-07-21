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Саниране като "в час по трудово": Бурята в Пловдив отнесе изолацията на новосаниран блок (СНИМКА)

21 юли 2026, 12:02 часа 693 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook
Саниране като "в час по трудово": Бурята в Пловдив отнесе изолацията на новосаниран блок (СНИМКА)

Разразилата се снощи буря в Пловдив нанесе значителни щети в града, включително тества качеството на санирането на многофамилни сгради. Някои блокове не издържаха теста.

Точно един такъв абсурден случай се коментира в социалните мрежи заради снимка на отнесена изолация на новосаниран блок.

Изображението показва част от паднала изолация, под която се вижда явно некачественото саниране - с къси дюбели и на "кюфтета".

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Случаят провокира много коментари.

"Дюбелите са във въздуха. Къси са. Тя и другата изолация ще падне. Тия строителен надзор не са ли имали?", пита изумен потребител.

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"Явно има некачествено изпълнение и неспазване на технологичния процес по цялата верига. Станалото вече е факт и не може да се върне, но въпросът е, че сега и фирмата изпълнител, и надзора, и проектанта, и приемателната комисия трябва да отговарят за това. Дали е корупция или непрофесионализъм потърпевшите не ги интересува", пише друг.

"Мрежа няма, лепено на "кюфтета", дюбелите не са правилните и са малко. Това все едно са го лепили в час по трудово, така че напълно нормално. Въпроса е, ако собствениците са си платили ремонта, защо не са надзиравали "майсторите" какви ги вършат", чуди се друг.

Източник: Facebook

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Бурята в Пловдив

Над 422 сигнала са получени в общинските предприятия след снощната буря в Пловдив, при която за 15 минути са се излели над 65 литра на квадратен метър. Най-тежко е положението в район "Централен", където има множество паднали дървета и клони.

Граждани твърдят, че такава буря не е имало отдавна в Пловдив. За кратко време централните улици в града са се превърнали в реки, включително и Главната улица. Сутринта обаче те вече са били проходими, въпреки множеството паднали дървета и клони, след като цяла нощ екипите на общинските предприятия и граждани разчистваха критичните участъци.

Кметът Костадин Димитров подчерта, че е имало множество наводнени кръстовища вследствие на падналата листна маса, запушените отводнителни шахти и падналите дървета по много от булевардите и улиците в града.

"За радост, нямаме пострадали хора. Има много материални щети. Тази сутрин Пловдив беше проходим, с малко проблеми по булевардите "Найчо Цанов" и "Шести септември". Предизвикателството сега е да отстраним падналите клони. Затова ще работят екипите на "Градини и паркове", които ще бъдат подпомогнати от ОП "Организация и контрол на транспорта", тъй като на много места имаме паднали осветителни стълбове и светофарни уредби. Благодаря и на Пожарната, която извади всички възможни екипи и успя да отработи над 300 сигнала. На път сме да изведем цялата администрация и бизнеса, за да може градът да стане по-чист", каза кметът.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология прогнозите за тази и следващата вечер отново са за гръмотевични бури и силен, на места ураганен вятър. Общината призовава гражданите да ограничат излизанията си при влошаване на времето, да не паркират автомобилите си под дървета, електрически стълбове и нестабилни конструкции, както и да подават сигнали при възникнали опасни ситуации на телефон 112.

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Пловдив буря Саниране блок изолация
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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