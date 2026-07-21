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Катастрофа в морето: Ферибот се удари в товарен кораб (ВИДЕО)

21 юли 2026, 15:51 часа 325 прочитания 0 коментара

Пътнически ферибот се е сблъскал с товарен кораб в залива Суда при гръцкия остров Крит, предаде гръцкото издание Kathimerini. Видео показва как заминаващият ферибот Елирос, управляван от ANEK lines, се сблъсква с пристигащия Iosif K, управляван от Creta Cargo Lines. Сблъсъкът, който е станал малко след 10 часа сутринта, не е довел до пострадали или замърсяване на морската среда. И на двата кораба, които са били отведени в пристанището, е забранено да плават до извършване на проверки от властите и издаване на удостоверения за плавателна годност.

Инцидентите с фериботи

Припомняме, че през април възникна паника на пътническия ферибот "Нисос Самос" след като автоматичната му система за пожарогасене се е задействала. Причината е запалена цигара от пътник в затворено пространство. Инцидентът е станал, докато корабът е плавал от Пирея за Хиос и Лесбос.

Димът е активирал бордови детектори, което е накарало системата да изпусне големи количества вода вътре в кораба.

През август миналата година електрическа повреда на борда на ферибота „Йонис“ остави кораба временно без надзор в Егейско море. Пак през август миналата гдина пътнически ферибот, превозващ над 100 души, остана блокиран след като ден по-рано заседна на скалист остров в Южния Евбейски залив, между остров Евия и континентална Гърция, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на съобщение на служители на бреговата охрана. ОЩЕ: Проблем с тока спря ферибот в Егейско море

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Ферибот Егейско море Гърция инцидент остров Крит
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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