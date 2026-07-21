Кабинетът "Радев":

Here we go! Зидан поема Франция – легендата ще води петлите поне до 2030 година

21 юли 2026, 15:42 часа 352 прочитания 0 коментара

Зинедин Зидан е новият национален селекционер на Франция. Това обяви трансферния гуру Фабрицио Романо в своите профили в социалните мрежи. По негова информация легендата на световния футбол е подписал договор до 2030 година. Зизу наследява на поста Дидие Дешан, който се оттегли след края на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, където „петлите“ завършиха на четвърто място.

За последно Зидан бе начело на Реал Мадрид

До момента няма официално потвърждение от страна на Френската футболна федерация за назначението на Зинедин Зидан, но се очаква новината да бъде обявена съвсем скоро. Зизу бе треньор на Реал Мадрид от 2016 до 2018 година и след това отново от 2019 до 2021 година, като спечели три пъти Шампионската лига и два пъти титлата в испанското първенство.

Като футболист той триумфира с титлите от Световното първенство през 1998 година и Евро 2000, а през 2002 година спечели и Шампионската лига с Реал Мадрид. В последния си на професионално ниво Зинедин Зидан загуби финала на Световното първенство през 2006 година срещу Италия и беше изгонен с червен картон след удар с глава срещу Марко Матераци.

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Зинедин Зидан Франция отбор
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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