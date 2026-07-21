Here we go! Зидан поема Франция – легендата ще води петлите поне до 2030 година

Зинедин Зидан е новият национален селекционер на Франция. Това обяви трансферния гуру Фабрицио Романо в своите профили в социалните мрежи. По негова информация легендата на световния футбол е подписал договор до 2030 година. Зизу наследява на поста Дидие Дешан, който се оттегли след края на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, където „петлите“ завършиха на четвърто място.
За последно Зидан бе начело на Реал Мадрид
✨🇫🇷 Zinedine Zidane has already signed his long term contract as new France head coach.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026
Verbal agreement in place since November, never been in doubt or at risk despite clubs calling.
Zizou is back. 🔙 pic.twitter.com/rd9cWgL61D
До момента няма официално потвърждение от страна на Френската футболна федерация за назначението на Зинедин Зидан, но се очаква новината да бъде обявена съвсем скоро. Зизу бе треньор на Реал Мадрид от 2016 до 2018 година и след това отново от 2019 до 2021 година, като спечели три пъти Шампионската лига и два пъти титлата в испанското първенство.
Като футболист той триумфира с титлите от Световното първенство през 1998 година и Евро 2000, а през 2002 година спечели и Шампионската лига с Реал Мадрид. В последния си на професионално ниво Зинедин Зидан загуби финала на Световното първенство през 2006 година срещу Италия и беше изгонен с червен картон след удар с глава срещу Марко Матераци.
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