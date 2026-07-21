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От ниски води до риск от локални наводнения: Хидролог прогнозира бърз обрат с реките

21 юли 2026, 14:07 часа 421 прочитания 0 коментара
Деница Китанова
Деница Китанова
Снимка: Кирил Капустин, ImagesFromBulgaria.com
От ниски води до риск от локални наводнения: Хидролог прогнозира бърз обрат с реките

Какво е състоянието на реките в България предвид горещото време и необичайни ли са нивата  за сезона? Споделят ли реките във вътрешността на страната обща съдба с река Дунав, която по последни данни е на критично ниско ниво?  Actualno.com се свърза със Станислав Красев от секция "Хидрологични прогнози" към Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), който разполага с информация именно за реките във вътрешността на страната. 

Ситуацията в момента: Нормална ли е за сезона?

"В момента, ако отворите сайтът hydro.bg може да видите една синя карта, в която се вижда, че голяма част от наблюдателните пунктове показват, че реките са около праговете за ниски води, което за този период от годината е що-годе нормално", обясни  хидрологът. 

Той подчерта, че за момента все още твърде критично ниско ниво няма. 

"Нивата на реките в Западнобеломорсикя басейн клонят към под средните води към ниски. Това са поречието на река Струма и река Места", обясни още Красев.

Идва ли обрат?

Хидрологът прогнозира, че след утрешните валежи се очаква известна ромяна. По думите му  в момента реките са си с ниски води, а  след валежите нивата ще се повишат една идея. 

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"Ние сме издали предупрежедения за наводнения, но те ще бъдат краткотрайни и локални и във всеки случай речните нива в страната ще бъдат около и над средните води", прогнозира още Красев. ОЩЕ: Дунав пресъхва? Водите на реката на крачка от историческо дъно

 

 

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НИМХ Река Струма води река Места суша авторски
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