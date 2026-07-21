Харесвате популярните падъл бордове? В Гърция имат глоби и за тях

Гърция налага сериозни глоби за неспазване на правилата от туристите, но те важат и за местните. През лятото гръцките власти засилват контрола по плажовете и отново предупреждават както туристите, така и местните жители да спазват правилата. Целта е да се осигури безопасността и да се предотвратят инциденти, но и да се съхрани крайбрежната природа. Изненадващо се оказа, че глоби има и за неправилно ползване на популярните напоследък падъл бордове (SUP дъски).

Туристите най-често нарушават правилата по отношение на неправилното ползване на SUP дъски, игра с плажни ракети извън разрешените места, силна музика, диво къмпингуване, както и замърсяване на плажната ивица и морето.

Строги правила по плажовете

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Гръцкият икономист Плутархос Маридакис обясни, че тези правила не са нови, те са ясни и не са валидни само в Гърция, е и в целия Европейски съюз, предаде Нова нюз.

Забранено е падъл бордовете да се използват от повече от един човек, като трябва да се ползват и спасителни жилетки.

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Също така има строго определени места, на които хората могат да играят игри с топка и да слушат музика. В останалите зони за плажуване това не се препоръчва, обясни икономистът.

Марикакис поясни, че има и глоби за съответните нарушения

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изполване на SUP без спасителна жилетка – 250 евро

плаване извън разрешените зони – от 50 до 200 евро

създаване на опасност или неудобство до 1000 евро

замърсяване на морската среда до 58 000 евро

По отношение на правилата за движение Маридакис предупреди, че те са много ясни и строги. Икономистът подчерта, че е забранено шофьорът да кара автомобила с обувки, които не са подходящи, за да може да реагира при нужда.

Той посочи, че няма забрана да се пие например вода или кафе при шофиране, но трябва да се внимава.

Няма забрана и багажът да бъде само в багажника, а не в купето, но той не трябва да намалява видимостта на задното стъкло.