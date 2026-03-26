BILLA обяви 12 април – Великден за неработен за всички свои служители

BILLA обяви 12 април 2026 г. – Великден за неработен ден за цялата компания, включително за всички над 170 обекта в страната. Решението отразява стремежа на BILLA да създава условия за добър баланс между работа и личен живот за всички свои служители. В резултат на това над 5 500 души, служители на BILLA в магазините, логистичните бази и администрацията, ще могат да посрещнат празника у дома със своите най-близки хора.

Работното време преди и след празника остава непроменено

Всички BILLA магазини в страната ще работят с непроменено работно време в останалите дни около Великден. Така веригата гарантира, че клиентите ще могат спокойно и удобно да напазаруват всичко необходимо за празничната трапеза, като разчитат на познатият им график на работа на обектите.

Компанията благодари на своите служители и клиенти за доверието и лоялността и пожелава светли и спокойни празници.

BILLA България е най-голямата верига по брой обекти в страната с над 170 магазина, разположени в 54 малки и големи български града. Служителите на компанията са над 5500, като техният брой продължава да расте всяка година. През януари 2026 г. компанията беше сертифицирана за четвърти пореден път като „Топ работодател“ от независимия международен институт “Top Employer”.