Отново политическа агитация в училище: Министърът сезира МВР

26 март 2026, 11:42 часа 220 прочитания 0 коментара
Министерството на образованието и науката сезира полицията и прокуратурата заради сигнал за незаконна агитация в училище в Угърчин, съобщи във Варна служебният министър на образованието Сергей Игнатов, цитиран от БТА. Министърът посети Висшето военноморско училище в града. Той подчерта, че по закон политическата дейност на територията на училищата е абсолютно забранена. По думите му министерството е издало и специално разпореждане ръководствата, учителите, администрацията да бъдат особено внимателни и да не допускат никакви нарушения. Случилото се в Угърчин е абсолютно недопустимо, подчерта Игнатов. Той уточни, че учителката, за която е подаден сигналът, ще бъде уволнена. Засега няма други оплаквания от такъв характер в страната, каза министърът. Той увери, че ако постъпят, веднага ще бъдат разследвани и ще бъдат взети мерки.

Още: Политическа агитация в училище: Министър Игнатов каза кога и къде

Вчера обаче Игнатов съобщи, че сигнал за раздаване на агитационни материали на ученици в училище в Ловешко е предаден на полицията.

Университетите няма да останат без пари

Снимка БГНЕС

Няма риск университетите в страната да останат без финансиране, но за да се разпределят пари, държавата първо трябва да има бюджет, каза още Игнатов.

В момента министерството се съобразява с това, с което разполага. България трябва да излезе от политическата нестабилност и тогава ще има нормален ритъм на работа, допълни Игнатов.

Още: БОЕЦ подава сигнал в МОН за среща на Гешев с ученици (ВИДЕО)

Датата 20 април заслужава да бъде обявена за официален празник, тъй като на нея се ражда българската държава и това никой не може да го отрече, каза още министърът. Той защити позицията си, като подчерта, че не е проблем страната ни да чества и 3 март.

Освен това дискусията дали 20 април да стане национален празник или не сигурно ще продължи с десетилетия, каза още Игнатов.

Още: Въвеждат законова забрана за политическата дейност и агитация в училище

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
