Драматичен обрат и поредно "сбогом" на "Hell's Ktchen"

Професионалната сладкарка Милена Ал Кюрди каза сбогом на мечтата за победа в "Hell’s Kitchen" в четвъртък вечер (25 март). Заслужилата място в надпреварата след кастинг битка участничка не успя да впечатли шеф Ангелов по време на вечерната резервация и се раздели с мястото си в предаването.

Провалът

След драматичния обрат на събитията вчера, Сините и Червените се отправиха към Радомир, където Маргарита и Цветомир получиха за първи път възможност да се състезават рамо до рамо с новите си съотборници. Рокадата не шеф Виктор Ангелов обаче не даде резултат и Червените отбелязаха нова загуба.

Провалът ги изпрати на първия мастърклас за сезона с взискателните шеф Виолета, шеф Никола и шеф Светла. Те приготвиха многокомпонентно ястие с общ протеин - сьомга. Най-добре поставената задача изпълни Цветомир, който бе номиниран по-рано. Той успя да върне куртката си и да грабне ценен имунитет, докато острието Спирова заслужи оранжева престилка.

Последвалата вечерна резервация започна колебливо и за двата отбора. Амбицираната Спирова не съумя да овладее грешките на своите колеги и бе изгонена от кухнята. В лагера на Сините проблемите пък идваха от станция “Месо”, където Ал Кюрди направи поредица от грешки, довели до нейната елиминация.

