Иранското посолство заговори в синхрон с Вучич: Ние сме като Сърбия 1999 г.

Иранското посолство в Сърбия заговори в синхрон със сръбския президент Александър Вучич. Поводът е съобщение по случай годишнината от бомбардировките на НАТО срещу Сърбия през 1999 г., като посолството на Техеран в Белград сравни тази интервенция със сегашната война на Съединените щати и Израел срещу Иран, предаде хърватската медия "Индекс". В съобщението се посочва допълнително, че Сърбия и Иран са „символи на устойчивост и неподчинение“ и че те „ще останат силни и обединени“.

„24 март 1999 г.: дата, която ще се помни завинаги. Преди 27 години НАТО започна незаконна, 78-дневна агресия срещу Сърбия, нарушавайки международното право без мандат от Съвета за сигурност на ООН“, обяви посолството в социалните мрежи и добави, че при атаките „цивилни обекти, включително училища и болници, са били умишлено нападнати“ и че са били убити множество цивилни и деца.

March 24, 1999: A date that lives in infamy.

27 years ago, NATO launched an illegal, 78-day aggression against Serbia, violating international law without any UNSC mandate. The bombing deliberately targeted civilian infrastructure, including schools and hospitals, and led to the… pic.twitter.com/I447kFaEGh — I. R. Iran Embassy in Serbia (@IraninSerbia) March 25, 2026

Историята се повтаря, според Техеран

Иранското посолство твърди, че „историята трагично се повтаря днес чрез незаконната и престъпна агресия на САЩ и Израел срещу Иран“. „От Белград до Техеран е видим същият модел на насилие и пренебрегване на международното право и човешкия живот“, казват от посолството.

Припомняме, че през 1999 г. НАТО започна въздушни удари срещу тогавашна Социалистическа република Югославия след ескалацията на конфликта в Косово и провалените дипломатически преговори, с обяснението, че иска да спре насилието срещу албанските цивилни.

Интервенцията дойде след серия от войни, водени от режима на Слободан Милошевич през 90-те години на миналия век в Хърватия, Босна и Херцеговина и Косово, белязани от сериозни военни престъпления, включително етническо прочистване и обсади на градове.

Западните страни твърдяха, че военните действия са били необходими за предотвратяване на хуманитарна катастрофа, докато международни съдилища по-късно преследваха множество служители, свързани с режима на Милошевич.