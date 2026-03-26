Къде е най-скъпо да си студент у нас? Новите университетски такси

Нови такси ще плащат студентите през през учебната 2026/2027 г., става ясно от проект на решение на Министерския съвет, публикуван за обществено обсъждане. Предвижда се средната годишна такса да бъде около 545 евро, а кандидатстването - средно 40 евро. За докторантите в държавните университети средната годишна такса ще достигне 1 130 евро, като таксата за кандидатстване за тях ще се увеличи до около 130 евро.

Средно за различните висши учебни заведения за различните специалности таксите са различни:

За специалностите от област „Педагогически науки“ – 440 евро;

За специалностите от област „Хуманитарни науки“ – 460 евро;

За специалностите от област „Социални, стопански и правни науки“ – 460 евро;

За специалностите от областите „Природни науки“, „Математика и информатика“ и „Технически науки“ – 515 евро;

За специалностите от област „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ – 515 евро;

За специалностите от област „Здравеопазване и спорт“ – 615 евро;

За специалностите от област „Изкуства“ – 820 евро.

Промяната ще засегне над 147 000 учащи студенти и докторанти в редовна и задочна форма на обучение.

По университети

Таксите в Софийски университет се различават значително според специалността. При икономическите и социалните науки те започват от около 310 евро, а за право и психология ще трябва да се плаща приблизително 770 евро.

Сред скъпите специалности са и информатиката - до около 920 евро.

Медицината остава сравнително достъпна за студентите – между 480 и 670 евро, но за чужденците може да достигне до 10 000 евро годишно.

В УНСС таксите за икономика ще е 430 евро, а за право, социология, политически науки, обществени комуникации - 560 евро.

В Пловдивски университет таксите по повечето специалности са между 300 и 400 евро. Правото обаче достига около 614 евро.

Сходни са таксите в Югозападен университет, където икономическите специалности струват около 500 евро, правото – около 600 евро, а информатиката – близо 630 евро.

В университетите във Велико Търново повечето специалности са с такси между 424 и 496 евро. Изключение правят правото и изкуствата, където сумите могат да достигнат съответно до около 950 евро и над 1000 евро.

В Русенски университет таксите варират между 430 и 520 евро.

В Стопанска академия Свищов икономическите специалности са около 300–400 евро годишно.

Такси за кандидатстване

Таксите за кандидатстване също варират в зависимост от висшето училище. В Софийския университет кандидат-студентите ще плащат по 25 евро за изпит, като същата сума се дължи и при участие с оценка от държавен зрелостен изпит, а таксата за кандидат-докторанти е 40 евро.

В Пловдивския университет – 25 евро за първи изпит и 15 евро за всеки следващ, като таксата за докторанти започва от 30 евро.

В Югозападния университет в Благоевград кандидатстването ще струва 15 евро на изпит, а за докторанти – 60 евро.

В Русенския университет желаещите са станат студенти ще трябва да платят 40 евро за първи изпит и 35 евро за всеки следващ, а при кандидат-докторанти таксата е 50 евро.

Във Великотърновския университет таксата с оценка от матура достига 65 евро, а за явяване на изпит – 35 евро, за докторантура ще сумата е 75 евро за първи изпит.