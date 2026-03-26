Измамни съобщения за "данъчно възстановяване": НАП предупреждава

Националната агенция за приходите (НАП) предупреждава за фалшиви съобщения от името на приходната агенция, които се разпространяват във вайбър. Измамните съобщения са изпращани от чуждестранни номера с твърдение за "възстановяване" на данък.

Те съдържат линк, който приканва потребителите да го последват, като се представят за Министерството на финансите и уведомяват, че данъчната декларация е "обработена".

ОЩЕ: НАП погва длъжниците с помощта на български изкуствен интелект

От НАП посочват, че фишинг атаката цели кражба на лична и финансова информация. Институцията напомня, че нито тя, нито Министерството на финансите изпращат съобщения, изискващи въвеждане на лични данни или банкова информация чрез линкове.