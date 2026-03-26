Измамни съобщения за "данъчно възстановяване": НАП предупреждава

26 март 2026, 12:03 часа 265 прочитания 0 коментара
Националната агенция за приходите (НАП) предупреждава за фалшиви съобщения от името на приходната агенция, които се разпространяват във вайбър. Измамните съобщения са изпращани от чуждестранни номера с твърдение за "възстановяване" на данък.

Те съдържат линк, който приканва потребителите да го последват, като се представят за Министерството на финансите и уведомяват, че данъчната декларация е "обработена".

ОЩЕ: НАП погва длъжниците с помощта на български изкуствен интелект

От НАП посочват, че фишинг атаката цели кражба на лична и финансова информация. Институцията напомня, че нито тя, нито Министерството на финансите изпращат съобщения, изискващи въвеждане на лични данни или банкова информация чрез линкове.

Виолета Иванова
Още от Крими
Интересно от мрежата
