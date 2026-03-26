Гръцки гранд се пазари с Лудогорец за цената на крило

Ръководството на гръцки гранд се пазари с колегите си от Лудогорец за цената на крило на „орлите“. Става въпрос за тима на АЕК Атина, който иска да привлече фланговия футболист на разградчани Бърнард Текпетей. Това разкриха медиите в южната ни съседка. Според информациите шефовете на българския шампион искат 5 милиона евро за правата на 28-годишния ганаец, но гърците са убедени, че могат да го вземат за по-ниска сума.

От АЕК се надяват, че ще склонят Лудогорец да продаде Текпетей за по-малко пари и се очаква още в началото на летния трансферен прозорец клубът от Атина да изпрати официалната си оферта за звездата на „орлите“. Самият футболист е готов да опита късмета си другаде като още през зимата се появиха информации, че той иска да бъде продаден. Тогава не се стигна до трансфер, но има голяма вероятност това да се случи след края на настоящия сезон.

Кариерата на крилото в България

Бърнард Текпетей пристигна в Лудогорец през лятото на 2020-та от германския Шалке. Първоначално той бе под наем при „орлите“, но след това разградчани решиха да го вземат за постоянно срещу близо 1 милион евро. До момента крилото има на сметката си 215 мача за Лудогорец във всички турнири, в които се е отчел с 47 попадения и 41 асистенции. Текпетей е петкратен шампион на България, като също така е спечелил 4 пъти Суперкупата на страната и веднъж Суперкупата. Договорът на ганаеца с „орлите“ е до лятото на 2028-ма.

