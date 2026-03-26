Невиждано в Европа: Първи случай на птичи грип при човек

В италианския регион Ломбардия е съобщен случай на инфекция с птичи грип A(H9N2) при човек, завърнал се от неевропейска страна, където вирусът е бил идентифициран преди това при птици, съобщиха от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC).

Това е първият случай на птичи грип A(H9N2) при човек, съобщен в ЕС/ЕИП.

Пациентът има съпътстващи заболявания и в момента е в болнична изолация, където получава медицинско лечение.

Още: Ще плъзнат птичи грип и африканска чума: Сигнал за криза заради екарисажите

Италианските здравни власти са извършили проследяване на контактите като предпазна мярка, за да идентифицират и контролират евентуално по-нататъшно предаване, и са започнали няколко епидемиологични и микробиологични разследвания.

Ситуацията в Европа

От 1998 г. насам и към 27 февруари 2026 г. в 10 държави в Азия и Африка са регистрирани 195 случая на заразяване с A(H9N2) при хора в световен мащаб. Само две инфекции са били фатални. Не са съобщавани клъстери на инфекции с човешки грип A(H9N2), нито документирани случаи на предаване от човек на човек.

Директният контакт със заразени птици или замърсена среда е най-вероятният източник на човешка инфекция с вируси на птичия грип. Спорадичните случаи на птичи грип при хора не са неочаквани в райони, където вирусът циркулира сред птиците.

Още: "Не ги докосвайте": Мъртви лебеди притесниха властите в Хърватия

Въз основа на информация, споделена от италианските здравни власти, и познания за епидемиологията на вируса, ECDC понастоящем оценява риска за населението в ЕС/ЕИП от грип A(H9N2), свързан с това събитие, като много нисък.

ECDC е във връзка с властите в Италия и следи отблизо ситуацията, като ще преоцени риска, когато се появи повече информация.

ECDC наблюдава епидемиологията на зоонозния грип и разпространението на щамове на птичи грип чрез дейности по епидемично разузнаване и споделяне на информация между международни партньори.

Заедно с Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) и Референтната лаборатория на ЕС за птичи грип, ECDC изготвя тримесечен доклад за ситуацията с птичия грип в ЕС/ЕИП.

Още: Унищожават над 100 000 птици заради огнища на птичи грип

Последният доклад е публикуван през март 2026 г. ECDC публикува и протокол за разследване и управление на човешките инфекции в ЕС/ЕИП, както и рамка за сценарии за грип преди пандемията с предложени действия по отношение на общественото здраве при откриване на случаи с хора в ЕС/ЕИП.

Рискът от пандемия

Вирусът на птичия грип, който се разпространява сред дивите и домашните птици и бозайниците, може да доведе до пандемия, по-лоша от тази от КОВИД-19, ако вирусът мутира и започне да се предава между хората. Това заяви ръководителят на центъра за респираторни инфекции на френския институт "Пастьор".

В миналото е имало много случаи на хора, заразени с вируси на птичи грип H5, включително H5N1, който в момента циркулира сред домашни птици и млечни крави в САЩ, но те често са били в близък контакт със заразени животни.

Още: Нови жертви на птичия грип: Откриха още над 100 мъртви щъркела край Мадрид (ВИДЕО)

Рискът от развитие на пандемия при хората обаче остава нисък, каза пред Ройтерс Грегорио Торес, ръководител на отдела за наука в Световната организация за здравеопазване на животните.