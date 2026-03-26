Лайфстайл:

Пламна покривът на общината в Разград

26 март 2026, 11:53 часа 405 прочитания 0 коментара
Пожар пламна на покрива на сградата, в която се помещават общинска и областна администрации в Разград, съобщават от ОДМВР в града. Пламъците лумнали около 10.45 часа.

Незабавно са изпратени две пожарни коли и полицейски патрули. Към 11.30 часа огънят бе загасен.

Комисар Емилиян Станев, директор на Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Разград, съобщи пред БТА, че на мястото са два екипа пожарникари, а всички служители и посетители на сградата са евакуирани. Комисар Станев посочи, че причината за инцидента все още се изяснява.

 Замесник-кметът Елка Неделчева заяви, че всички хора са евакуирани в безопасност и няма опасност за живота им.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Органите на пожарната си вършат необходимото и считам, че не трябва паника да се създава", каза Неделчева. По думите ѝ е възможно инцидентът да е свързан с ремонтни дейности, извършвани в сградата, но към момента информацията е ограничена.

Областният управител Огнян Обрешков потвърди, че всички етажи са проверени и няма пострадали.

"Ние сме проверили нашите етажи – всички са навън. Ще се справим със ситуацията", добави той.

Извършва се оглед на местопроизшествието, който да изясни причините и обстоятелствата за възникването на пожара.

По първоначални данни трима работници от фирмата, извършваща ремонт на сградата, са рязали с оксижен материали. Продължава работата по установяване на щетите.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Пожарна Разград покрив пожар
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес