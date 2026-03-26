"Европа трябва да се стресне": Христо Смоленов предупреждава за ужасяващ дрон-тероризъм

"Европа трябва да се стресне от предстоящите възможности на незатихващата терористична истерия по света. Твърдя отдавна, че в света тече глобален терористичен процес. В епохата на войната с дронове нещата с тероризма стават изключително трудно контролируеми. Ние тепърва ще видим този ужасяващ аспект на тероризма, който е свързан с прелитането на дрон, който носи взрив или разпръсква отрова. Бъдете сигурни, че това вече се прави и се търси като форма. Това не е хипотеза, това е едно предупреждение, при това не съвсем ранно".

Това каза пред Actualno.com експертът по антитероризъм Христо Смоленов. Поводът за разговора е решението на Белгия да върне военните патрули по улиците заради растящите заплахи за сигурността - мярка, която бе приета след атентатите в Брюксел през 2016 г.

Според експерта по антитероризъм патрулите в Белгия показват, макар и външно ангажимента на властите по отношение на сигурността на населението, което според него е добре.

"Лошото е, че тези мерки са недостатъчни. Те са показни и трябва да създадат временно успокоение у населението, но не решават проблемите, които карат хората да се чувстват тревожни. Появата на патрули в Белгия е важен сигнал, но се надявам да не стане репер на катастрофата, която предстои. По моите предупреждения още от преди десетина години на Европа й предстои един жесток развой на нащата, при което тероризмът ще възниква отново и отново", добави Смоленов.

Той е категоричен, че тероризмът не си е отивал от Европа. "В резултат на съображения, договорки или медийни аргументи, за известно време бяха престанали да говорят за тероризма", каза още Смоленов. Според него обаче е невъзможно от логическа гледна точка да се докаже, че нещо не съществува.

Войните и тероризмът

Проблемът с тероризма според Смоленов тепърва ще се подгрява трагично от войната в Украйна и тази в Близкия изток.

"Това е така, защото преди и след война - възниква ситуация, която гъмжи от терористични предизвикателства", обясни Смоленов и уточни, че става въпрос за "една опасна игра, в която се нанасят удари под чужд флаг".

Смоленов поясни, че след всяка война на терена се оказват огромно количество не просто добре тренирани, а окървавени и с нисък праг на предизвикателсност вече бивши участници във войната, които вече няма какво да парвят и няма за какво да получават парите, които дотагава са получавали.

"Те вече не са нужни на шпионските централи, които са ги използвали дотогава и на съответните мафиотски организирани общности по интереси, които можем да наречем олигархии. Те тряабва да търсят прехраната си по някакъв начин. Тези хора са извършители на потенциални терористични действия. Освен всичко друго те имат огромен опит, който многократно превишава опита на съответните малобройни специални служби на различните страни", добави още Смоленов.

По думите му става въпрос за паравоенни формирования, за групи, известни като вълци-единаци и други организации.

"Тероризмът обаче никога не е дело на единаци. Това е едно доста примитивно разбиране, с което се опитват да отклоняват отговорностите от себе си бюрократите навсякъде по света. Организацията е много разнообразна, но е базирана на основен принцип - йерархиите са много малки като обхват", коментира още Смоленов.

Призив за единен европейски орган за борба с тероризма

Смоленов призова управляващите в Европа да помислят за създаването на единна европейска агенция за противодействие на тероризма. Той е на мнение, че интеграцията на Европа в борбата срещу терора липсва и за него това е скандално.

"Написал съм десетки статии и съм давал интервюта в тази посока. Предизвикал съм евробюрократите да се замислят за това, че ако те са си осигурили по някакъв начин безопасността, населението винаги е на първа линия, когато се стигне до терористични актове. Спомнете си какво става с метрото, спомнете си какви проблеми имаше на летището на Брюксел. Всичко това трябва да ви подскаже, че хората са масово незащитени", заяви Смоленов.

Той разкритикува Европа, че е харчи европейски средства за щяло и нещяло, но още никой не е поставил въпроса ще има ли Европа единна агенция за противодействие на терора.

"Това според мен е дори подозрително", смята още Смоленов. Неговото съмнение е, че някой иска да използва окървавената карта на Европа с цел дестабилизацията на континента.