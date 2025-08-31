BIRD: Имот за "жълти стотинки" на бившата жена на Сарафов крие връзки с нелегална фабрика за цигари

Разследване на BIRD поставя въпроси около сделка с апетитен имот в кв. Драгалевци, придобит чрез фирма от Евгения Сарафова – бивша съпруга на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Според разследващия сайт на 30 април 2025 г. Сарафова става едноличен собственик на дружеството "Креатив Урбан" (дотогава "Вибет Строй"). За 1000 лв. в брой тя придобива 100% от капитала на фирмата, която само месеци по-рано е закупила парцел от 683 кв. м в Драгалевци за 343 хил. лв.

Фирмата е преминала през бързи трансфери: първоначален собственик е Росен Янков, после за кратко – Йордан Йорданов, който след 13 дни я продава на Сарафова. Според BIRD това изглежда като схема за скъсване на връзките с първия собственик.

Съмнителни връзки

Разследването твърди, че Росен Янков има връзки с нелегалната фабрика за цигари край Свиленград, свързвана с Иван Петлешков – човек от обкръжението на Христофорос Аманатидис – Таки и на депутата Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания. BIRD подчертава, че подобни контакти са смущаващи, когато са замесени лица, близки до семейството на и.ф. главен прокурор. Още: Чуждо БМВ и 300 000 лв. вземания декларират "двамата големи" без мандат Сарафов и Чолаков

Журналистите отбелязват, че пазарната логика в тази сделка липсва – придобиването на фирма с актив за стотици хиляди срещу 1000 лв. изглежда нереално изгодно и поражда съмнения за скрито облагодетелстване.

Позицията на Сарафова

BIRD е потърсил Сарафова за коментар. В отговор тя заявява, че дружеството има сериозни задължения, съпоставими с активите му, и че твърденията за "чист актив за 1000 лв." са манипулативни. Според разследващия сайт обаче липсват данни за банкови ипотеки или залози, което поставя под въпрос какви точно са тези задължения. Още: Ще съди ли Гешев и каква ръкавица хвърля на Сарафов: Говори Десислава Иванчева (ВИДЕО)

От там припомнят, че Сарафова и първородният ѝ син Боби вече имат строителен бизнес с имоти за милиони. Част от тях са придобити при сходно изгодни условия. В публикацията се напомня и за връзки между семейството на Янков и агенцията "Юник Естейтс", която предлага апартаменти в сгради, построени от фирмата на Боби Сарафов.