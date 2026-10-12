Ударени кораби край България:

"Бях репресирана, щастлива съм, че съм в безопасност": Ива Михайлова се прибра в България за лечение

12 октомври 2026, 10:51 часа 832 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Бях репресирана, щастлива съм, че съм в безопасност": Ива Михайлова се прибра в България за лечение

Прибрахме се съвсем легално през границата в неделя с моя адвокат от Северна Македония. Предстои ми лечение в „Пирогов“. Бях репресирана заради българския си произход и не се чувствах добре. Не знам колко време ще остана в България. Ще преценя дали да се върна. Щастлива съм, че съм тук и се чувствам в безопасност. През цялото време усещах подкрепата, целият народ беше с мен. Това заяви българката Ива Михайлова пред Нова телевизия и добави, че не се чувства добре, затова се е решила на тази стъпка.

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Решението за пътуването е било взето предишния ден, след като младата жена го потърсила заради влошеното си състояние, обясни адвокатът ѝ Николай Димитров. По думите му двамата са преминали през официален граничен контролно-пропускателен пункт, като служителите от северномакедонска страна са били наясно със самоличността на Михайлова.

„Вчера Ива се свърза с мен и каза, че не се чувства добре. Взехме решението двамата да опитаме да я доведем в България, за да бъде прегледана тук. Лекарите ще направят прегледа и ще установят какво е състоянието ѝ. Тя ще съдейства за процеса и за всичко, което е необходимо. Но трябва да се погрижи за здравето си. Не можем повече да чакаме“, категоричен беше той.

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Попитан дали българските власти са били предварително уведомени за завръщането ѝ, адвокатът обясни, че МВнР не е длъжно да знае. „Те работят по дипломатически път. Нашият път не е много дипломатичен, но в случая трябваше да се действа по този начин. Няма по-голямо последствие от това тя да стои без адекватно лечение, унижавана, с две патрулки и с незаконни влизания в дома ѝ, само защото декларира, че е българка“, каза защитникът.

Димитров поясни, че младото момиче ще остане в България докато лекарите преценят, че е необходимо и тя не се почувства сигурна, че като се върне в Северна Македония няма да бъде репресирана заради българския си произход.

Срещу Михайлова, която има българско и македонско гражданство, се води дело в Северна Македония за тежка катастрофа от 7 октомври 2025 г. на пътя Кочани – Щип. При инцидента загива един човек, а няколко души, сред които и самата Михайлова, са ранени. Според обвинението тя е шофирала с превишена скорост и е навлязла в насрещното движение.

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Пирогов Лечение катастрофа Република Северна Македония Ива Михайлова
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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