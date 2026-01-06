Благодарят за обединението на българите: Посолството ни в Скопие изпрати Димитър Пенев

Посолството на Република България в Скопие изпрати легендата Димитър Пенев по свой начин, а именно с пост в социалната мрежа "Фейсбук". Посолството на България в Скопие тъгува с цяла България за загубата на великия Димитър Пенев. "Оставаме благодарни най-вече за онова обединение на нашия народ през 1994 г., което толкова много ни липсва", посочват от посолството, отбелязвайки, че легендите не умират.

"Боли ни, че служебните ангажименти възпрепятстват състава на посолството да се включи към хилядите граждани, които днес ще си вземат последно сбогом със Стратега на Националния стадион „Васил Левски“.

От своя страна посланик Желязко Радуков също благодари на Димитър Пенев и му пожела светъл път.

"За тези от нас, които го познаваха, Димитър Пенев ще остане в душите ни и като великолепен човек с огромно сърце, изобилие на доброта и хумор, какъвто пример за днешното поколение все повече липсва...", добавя Радуков.

Кончината на Димитър Пенев

Припомняме, че на 3 януари 2026 г. почина легендарният футболист и треньор Димитър Пенев. Той беше на 80 години. Пенев е роден на 12 юли 1945 г., наричан по прякор Пената, е бивш български футболист, защитник, както и треньор по футбол. Една от най-значимите фигури в историята на българския футбол. Клубна легенда на ЦСКА София, играл също и в Локомотив София. Има общо 364 мача и 25 гола в А група.