Лайфстайл:

Борба с бедствията: Безработните ще чистят дерета

08 януари 2026, 12:01 часа 203 прочитания 0 коментара
Борба с бедствията: Безработните ще чистят дерета

Безработни, регистрирани в бюрата по труда, ще помагат на общините като почистват дерета. Целта е превенция, за да се избегнат бедствия и наводнения.

Това заяви министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов, който представи нов механизъм за подпомагане на общините в борбата с природните бедствия.

По думите му мярката ще допринесе за намаляване на безработицата, а местните власти ще бъдат подпомогнати.

Хора с увреждания също ще могат да бъдат наемани на работа.  

Минимална заплата за чистене и залесяване

Става въпрос за дейности по мярка "Заетост без бариери", разполагаща с бюджет от 40 млн. евро. Програмата започва след по-малко от месец, пише БТА.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Държавата ще плаща на безработните - възнаграждението ще бъде една минимална работна заплата, а за висшисти – една минималната работна заплата плюс 50%, заяви Гуцанов. 

Идеята изкристализирала след бедствието в Елените, обяви Донка Михайлова, кмет на Троян и зам.-председател на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

"В последните години има много природни бедствия - наводнения и пожари, които създават препятствия и се стига до човешки жертви. Затова предоставяме 40 млн. евро на общините и общински предприятия за предварително почистване на дерета и залесяване на сухи реки - за да бъдат взети предварително мерки да не се случват бедствия", коментира социалният министър в оставка.

Източник: БГНЕС

"Направили сме връзка да бъдат наемани безработни хора, които са регистрирани в Агенцията по заетостта. Заплащането е една минимална заплата, а за висшисти една минимална работна заплата плюс 50%. Програмата ще допринесе не малко, за да бъдат взети предварително мерки, а не след като е станал проблемът да се чудим какво и защо се е случило и защо държавата не е била на мястото си", допълни той.

Проблемът с речните корита

Донка Михайлова уточни, че темата със затлачените корита е сериозна.

"Деретата не са нанесени в кадастралната карта на общините в голямата си част. Законът за горите поставя редица ограничения за почистванията им, свързани с отпадналата дървесина, която според закона следва да не бъде събирана", посочи тя.

Местните власти ще могат да наемат по новата мярка трайно безработни, хора с увреждания и други представители на групи в неравностойно положение. Те ще работят с цел превенция и минимизиране на щетите от пожари и наводнения и за отстраняване на последствията от тях.

Заплатите им ще се осигуряват по линия на Програма "Развитие на човешките ресурси", предаде БГНЕС.

Министър Гуцанов обяви, че подкрепата на държавните институции и общините в борбата с климатичните промени и природните бедствия е приоритет за неговия екип. Беше припомнено, че по негова инициатива през лятото на 2025 г. Министерството на труда и социалната политика осигури 14 млн. лв. за закупуване на техника и защитни облекла за пожарникарите и доброволците, които участват в спасителни дейности.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Борислав Гуцанов Социална политика Наводнение Бедствия МТСП Природни бедствия
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес