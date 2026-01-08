Борба с бедствията: Безработните ще чистят дерета

Безработни, регистрирани в бюрата по труда, ще помагат на общините като почистват дерета. Целта е превенция, за да се избегнат бедствия и наводнения.

Това заяви министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов, който представи нов механизъм за подпомагане на общините в борбата с природните бедствия.

По думите му мярката ще допринесе за намаляване на безработицата, а местните власти ще бъдат подпомогнати.

Хора с увреждания също ще могат да бъдат наемани на работа.

Минимална заплата за чистене и залесяване

Става въпрос за дейности по мярка "Заетост без бариери", разполагаща с бюджет от 40 млн. евро. Програмата започва след по-малко от месец, пише БТА.

Държавата ще плаща на безработните - възнаграждението ще бъде една минимална работна заплата, а за висшисти – една минималната работна заплата плюс 50%, заяви Гуцанов.

Идеята изкристализирала след бедствието в Елените, обяви Донка Михайлова, кмет на Троян и зам.-председател на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

"В последните години има много природни бедствия - наводнения и пожари, които създават препятствия и се стига до човешки жертви. Затова предоставяме 40 млн. евро на общините и общински предприятия за предварително почистване на дерета и залесяване на сухи реки - за да бъдат взети предварително мерки да не се случват бедствия", коментира социалният министър в оставка.

Източник: БГНЕС

"Направили сме връзка да бъдат наемани безработни хора, които са регистрирани в Агенцията по заетостта. Заплащането е една минимална заплата, а за висшисти една минимална работна заплата плюс 50%. Програмата ще допринесе не малко, за да бъдат взети предварително мерки, а не след като е станал проблемът да се чудим какво и защо се е случило и защо държавата не е била на мястото си", допълни той.

Проблемът с речните корита

Донка Михайлова уточни, че темата със затлачените корита е сериозна.

"Деретата не са нанесени в кадастралната карта на общините в голямата си част. Законът за горите поставя редица ограничения за почистванията им, свързани с отпадналата дървесина, която според закона следва да не бъде събирана", посочи тя.

Местните власти ще могат да наемат по новата мярка трайно безработни, хора с увреждания и други представители на групи в неравностойно положение. Те ще работят с цел превенция и минимизиране на щетите от пожари и наводнения и за отстраняване на последствията от тях.

Заплатите им ще се осигуряват по линия на Програма "Развитие на човешките ресурси", предаде БГНЕС.

Министър Гуцанов обяви, че подкрепата на държавните институции и общините в борбата с климатичните промени и природните бедствия е приоритет за неговия екип. Беше припомнено, че по негова инициатива през лятото на 2025 г. Министерството на труда и социалната политика осигури 14 млн. лв. за закупуване на техника и защитни облекла за пожарникарите и доброволците, които участват в спасителни дейности.