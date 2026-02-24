"В Париж 21 градуса, у нас – хладно": Проф. Георги Рачев разочарова дамите

Ще разочаровам дамите. Трябваше да бъде малко по-топло, но ще е малко по-студено. Ще е по-топло от нормалното. В Париж ще е 20-21 градуса, а ние тук ще се борим за 13-15 градуса. Днес може да се окаже най-топлия ден. От север идва по-студен въздух. Няма да има дъжд, няма да има сняг. Март месец е много динамичен и там още е рано да се каже какво ще е. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

По-хладно време, с температури около 8-12 градуса, се очакват през уикенда.

"И през началото на март ще остане по-топло от нормалното за месеца", каза синоптикът.

"Хубавото е, че тези дни ни очаква повече слънце, което е жизнено необходимо след тази топла, но мрачна зима", заяви професорът.

По планините условията за спорт ще са много добри.

Времето днес

Днес ще бъде предимно облачно и на много места ще превали дъжд, по-интензивно в северните и планинските райони. Ще бъде ветровито, с умерен и силен северозападен вятър.

Минималните температури ще бъдат между минус 1 и 6 градуса, в София – около 2 градуса, на морския бряг – от 5 до 7 градуса. Максималните температури ще са от 7 до 17 градуса, в София – около 12 градуса.